Incrociatore Moskva affondato, Ucraini in coda per francobollo “Nave russa vai a…”

“Nave russa vai a farti fo**ere”, questo è l’augurio istoriato su un francobollo venduto a Kiev e ispirato a due vicende belliche di cui abbiamo trattato.

L’assedio dell’Isola dei Serpenti, evento bellico in cui un soldato (inizialmente presunto morto come da noi registrato nel “giallo”, rivelatosi poi imprigionato) mandò a quel paese le navi russe che gli intimavano la resa e l’affondamento dell’Incrociatore Moskva, parte di quell’assedio e orgoglio della flotta Russa, così tanto da spingere il Cremlino a cercare di negare l’affondamento in ogni modo fino all’evidenza stessa.

La somma dei due elementi ha portato ad una piccola rivincita bellica: la sagoma di Roman Hrybov dinanzi alla sagoma della Moskva immortalata in un eterno “Nave russa vai a farti fo**ere”, istoriato su un francobollo.

Vicenda peraltro già resa immortale da Anonymous, che aveva deciso di hackerare i dati relativi ad uno yacht che si presume appartenente a Putin decidendo di mandarlo in una rotta virtuale che dall’Isola dei Serpenti l’avrebbe mandato “all’inferno” con invito diretto al suo presunto patron.

Non è la prima volta che francobolli, stampe e titoli finanziano lo sforzo bellico di una nazione: per tutti gli anni dell’ingresso bellico degli USA nella seconda guerra mondiale i fumetti invitavano i ragazzini a investire in “bond e filatelia militare” con lo scopo di raccogliere denaro per gli adulti spediti al fronte.

È un modo di raccogliere fondi simpatico e ben accolto: come dimostrano le file a Kiev.

Non solo francobolli, e non solo Kiev. Occasioni di raccolta fondi, questa volta per beneficienza, nascono dalle alterne vicende belliche dell’armata russa in Ucraina.

Le vicende dei carri armati russi portati via da trattori e contrastati da droni hanno portato alla creazione di “Strikeback”, semplice e accattivante videogioco per tutti i computer moderni (con emulatore) e il Commodore 64 (per via diretta) acquistabile per poco meno di cinque dollari IVA compresa ed il cui ricavato sarà integralmente speso per la ricostruzione Ucraina.

