Affondato l’Incrociatore Russo Moskva, conferma da fonti russe

È affondato l’Incrociatore Russo Moskva e per una volta le “fonti russe” si palesano, per quanto con una deviazione dagli eventi narrati.

Resta infatti la duplice narrazione di cui abbiamo parlato quando il Moskva è andato in fiamme. Analisi di cui abbiamo parlato qui, e che vi invitiamo a rivedere.

Riassumendo il nostro precedente articolo senza tediarvi con una replica, un incendio è scoppiato a bordo del Moskva, orgoglio della flotta russa, entrato in servizio nel 1983 come incrociatore contro gli incrociatori, una “corazzata dei mari” invincibile.

Incendio che secondo fonti di Kiev si doveva a due missili sparati dalla marina Ucraina, missili peraltro di fattura Ucraina.

Secondo il Cremlino invece si tratta di un incendio accidentale, causato da un errore dei marinai che avrebbero dato sostanzialmente fuoco ad un incrociatore stracarico di esplosivi.

Secondo Kiev la riparazione era ormai impossibile. Secondo iniziali rilievi del Pentagono suffragati dalle parole Russe l’incrociatore era stato rimorchiato per riparazioni.

La conferma in serata: è affondato l’Incrociatore Russo Moskva. Non è mai arrivato al porto di Sebastopoli. Secondo i Russi avrebbe perso stabilità durante il trasporto a causa dei danni dell’incendio e di una non meglio precisata tempesta.

Cambiando l’ordine dei fattori non cambia il risultato: è affondato l’Incrociatore Russo Moskva.

E con esso l’orgoglio della flotta Russa.

