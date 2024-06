Incomprensibili uscite su Ivano Fossati morto oggi citando anche Mia Martini

Non ha alcun senso parlare di Ivano Fossati morto oggi, con improbabili menzioni di Mia Martini per strappare qualche like sui social. Incredibile la superficialità di alcuni utenti nel corso delle ultime ore, soprattutto su Facebook, andando a rialimentare una notizia non vera sulle condizioni di salute del famoso cantante. In un contesto simile, diventa complicato anche risalire all’origine del malinteso odierno, anche se un’idea ce la siamo fatta grazie all’esperienza maturata sul campo.

Ci risiamo con Ivano Fossati morto: arrivano anche le menzioni su Mia Martini

Per quale ragione si parla di Ivano Fossati morto oggi 9 giugno? Probabile che qualcuno abbia letto qua e là post che ne annunciavano la dipartita, focalizzandosi solo sul mese della pubblicazione. Già, perché come si può notare attraverso il nostro archivio, esattamente un anno fa prese piede la medesima bufala. Una sorta di tormentone al quale rischiamo di doverci abituare, con cadenza annuale alle porte dell’estate. Se non altro perché non abbiamo trovato il solito articolo con titolo acchiappaclick delle solite testate.

Continueremo a monitore la vicenda, provando a capirci qualcosa di più nelle prossime ore. Di sicuro, allo stato attuale possiamo dare ampie assicurazioni a tutti coloro che per un momento hanno creduto alle voci su Ivano Fossati morto. Portandosi avanti, hanno cominciato addirittura a postare dediche parlando del fantomatico ricongiungimento con Mia Martini, alla luce della storia d’amore che i due artisti ebbero anni fa.

Prima di ricondividere determinati contenuti sui social, ricordate di fare sempre molta attenzione sia alla fonte della notizia, sia alla data della sua pubblicazione. Diversamente, diventerete anche voi parte della fake news del momento. La vicenda di oggi che rende nuovamente attuali le voci su Ivano Fossati morto dovrebbe rappresentare per tutti un insegnamento, affinché possa iniziare finalmente un percorso di responsabilizzazione relativo all’utilizzo dei social. Con o senza menzione di Mia Martini e delle loro canzoni.

