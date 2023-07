Inatteso down WhatsApp il 19 luglio: non funziona oggi, non va e problemi in tutta Italia

Imprevisto ed inatteso down WhatsApp attorno alle 22 di oggi 19 luglio. Da alcuni minuti a questa parte il servizio non funziona e non va in giro per l’Italia, a prescindere dal fatto che gli utenti siano in possesso di un iPhone o di uno smartphone Android. Sostanzialmente, si tratta di un disservizio che va ben oltre i discorsi fatti nei giorni scorsi, in merito a problemi che in qualche modo hanno ugualmente messo seriamente in discussione il corretto funzionamento di tutta la piattaforma.

Cosa sappiamo sul down WhatsApp del 19 luglio: non funziona oggi, non va e problemi distribuiti in tutta Italia

Allo stato attuale, gli account ufficiali dello staff non hanno diffuso comunicazioni ufficiali in merito. In ogni caso, dai primi test che abbiamo effettuato possiamo dire con discrete certezze che il down WhatsApp del 19 luglio, non dovrebbe essere legato a specifici malfunzionamenti di determinate compagnie telefoniche. Allo stesso tempo, non funziona oggi e non va e problemi in tutta Italia, facendoci andare oltre i confini di determinate aree geografiche.

Come sempre avviene in queste circostanze, è possibile monitorare il down WhatsApp in corso tramite appositi strumenti che ci forniscono dati ed informazioni in tempo reale sul web. Va detto che, negli ultimi tempi, i disservizi sono durati una manciata di minuti, motivo per il quale non ci stiamo meravigliando del fatto che, di tanto in tanto, il servizio appaia sbloccato. Probabile che possa volerci anche un’oretta prima che torni definitivamente funzionante per tutti.

In ogni caso, i numeri di questo down WhatsApp sono stati molto alti, a testimonianza del fatto che i problemi evidentemente non siano stati di poco conto. Se non va e non funziona qui in Italia stasera, comunque, a strettissimo giro dovreste essere abilitati ad inviare e a ricevere messaggi.

