Ritrovarsi un account WhatsApp disattivato senza volerlo: può succedere facilmente per un bug

Account WhatsApp disattivato senza capirci nulla. Se gli sviluppatori di WhatsApp lavorano per garantire massima sicurezza e privacy ai vari utenti che utilizzano l’app di messaggistica, ci sono degli elementi che lasciano ancora un po’ a desiderare, come evidenziato dall’esperto ricercatore di sicurezza Jake Moore della società ESET. Quest’ultimo ha infatti notato come tutti gli account WhatsApp possano essere disattivati da chiunque attraverso una semplice mail.

Potreste ritrovarvi con account WhatsApp disattivato senza volerlo: occhio al bug del momento

Non solo catene come quelle trattate nei giorni scorsi, ma anche account WhatsApp disattivato. Si tratta di una situazione consentita dalla stessa app di messaggistica, infatti è presente all’interno della documentazione ufficiale. Ciò significa che chiunque può disattivare un account WhatsApp avente chiaramente a disposizione il numero di cellulare. Per fare questo basta recarsi nella sezione Help Center di WhatsApp, la si utilizza solitamente quando viene perso o rubato uno smartphone, assicurando che il proprio account WhatsApp non venga utilizzato da nessuno come riporta Forbes.

Questa pratica però presenta una falla evidente perché tutti hanno la possibilità di disattivare un account WhatsApp inviando una semplice mail come descritto all’interno di questa sezione dedicata all’Help Center. Si avrà infatti bisogno di un numero di cellulare ed ecco che con una mail sarà disattivato l’account WhatsApp. Tra l’altro la richiesta di disattivazione può essere inviata da qualsiasi indirizzo mail, non per forza da quello associato all’app di messaggistica.

In questo caso è importante trovare un giusto compromesso per rendere più semplice proprio la disattivazione dell’account di WhatsApp in caso di smarrimento o furto dello smartphone, ma allo stesso modo consentire un livello di protezione più alto proprio per evitare che chiunque possa bloccare qualsiasi account WhatsApp conoscendo il numero di cellulare. Una soluzione a riguardo potrebbe essere quella di verificare la mail da cui si invia tale richiesta.

Non manca quindi il lavoro ai vari sviluppatori di WhatsApp per rendere l’app più sicura ed al contempo più semplice da utilizzare. Certo è che questo problema della disattivazione degli account deve essere risolto prima del previsto, molti malintenzionati potrebbero approfittarne. Dunque, occhio all’account WhatsApp disattivato.

