Ancora con “ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto” su WhatsApp

Ci risiamo con la catena “ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto” su WhatsApp. Sta ritornando una catena che in questi anni è apparsa più volte sulla famosissima app di messaggistica e che puntualmente bisogna smentire perché si tratta di una notizia assolutamente falsa. Approfondendo la questione sarà capitato a qualcuno di ricevere su WhatsApp, in questi ultimi giorni, un messaggio in cui si dice di non inviare più i classici saluti di buongiorno e buonanotte con foto.

Ritorna la bufala con “ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto” su WhatsApp

Dopo l’upgrade del 2021, da noi riportato, ecco un nuovo lancio della catena che richiede un ulteriore intervento. Si legge altresì che aprendo questi messaggi si infetta il proprio smartphone con un virus che addirittura lo formatta. Si invita quindi i vari utenti a non inviare più su WhatsApp questi messaggi di buongiorno e buonanotte con foto perché pericolosi ed addirittura ne hanno parlato i notiziari nazionali.

La notizia è assolutamente una bufala, in primis perché già apparsa su WhatsApp negli ultimi anni, è una catena che è ritornata in auge più volte sull’app di messaggistica, ma soprattutto perché non esiste alcuna fonte che attesti la veridicità di tale notizia. Si tratta quindi di un messaggio fantasioso messo in giro da qualcuno per creare un po’ di apprensione tra i vari utenti che utilizzano WhatsApp e come funziona in questi casi, soprattutto se non si approfondisce immediatamente l’argomento, ecco che prende velocemente piede la catena.

In poco tempo si arriva sugli smartphone di tantissimi utenti, diffondendo però una notizia falsa. Non esiste quindi alcun messaggio della buonanotte o del buongiorno con foto che risulta essere un virus. Purtroppo queste catene riescono a resistere negli anni restando a volte sopite in qualche angolo del web, ma che per un niente ritornano ad essere nuovamente virali.

Basta la condivisione di un unico utente per generare una catena di grandi dimensioni. Se quindi vi sarà capitato di ricevere un messaggio che vi invita a non inviare più messaggi di buongiorno e buonanotte con foto, sappiate che è solo una bufala. Dunque, diamoci un taglio con la catena “ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto”, che ora sta nuovamente circolando su WhatsApp.

