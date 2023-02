“In Ucraina mobilitati anche gli ultra60enni”: questa è la didascalia di una foto (link archiviato qui) che ci hanno segnalato da Twitter.

Didascalia inesatta che diffonde un contenuto manipolato e fuorviante.

“In Ucraina mobilitati anche gli ultra60enni”: ma era un salvataggio felino

Partiamo dalle basi: in nessuna parte dell’account Instagram da cui proviene la foto viene indicata l’età della figura indicata come soldato.

Età che quindi è stata aggiunta artificiosamente e senza fonte alcuna da chi ha ridiffuso la foto, probabilmente presa dalle condivisioni Twitter.

L’account, molto carino e con già 500 followers in pochi giorni parla del gattino Tom, salvato dalle macerie della guerra e posto in stallo al sicuro da un soldato che, ovviamente se sta mettendo in stallo un gatto si allontana dalla prima linea anziché andarvi come nella didascalia manipolata e fuorviante.

In ogni caso, in tempo di guerra risultano abili alla leva i soldati di età compresa tra gli anni 18 e 60, rendendo quindi impossibile lo scenario di un ultrasessantenne “mobilitato alla leva”.

Molte fake news hanno colpito la leva militare ucraina, con notizie spesso “compensative” delle evidenti magagne del recente reclutamento Russo, tra strali contro gli imboscati e forniture militari scomparse.

Ovvero improbabili teorie basate su coscrizioni disperate con estensione alle donne ed agli anziani, documenti grottescamente falsificati per cui i governi Occidentali andrebbero a caccia di “Ucraini imboscati” fuggiti tra i profughi per sfuggire ad una leva sempre più offensive ed altre “notizie” create a tavolino per spingere la narrativa filorussa che conosciamo.

Conclusione

In Ucraina sono abili alla leva i soldati tra i 18 e i 60 anni, la foto originale non riporta in nessuna parte l’indicazione che l’uomo ritratto faccia parte di presunti ultrasessantenni mobilitati.

La foto ritrae un uomo in abiti militari che si allontana dal fronte in treno, quindi regolarmente, portando con sé un gattino da mettere in stallo.

La notizia per cui “in Ucraina mobilitati anche gli ultra60enni” si dimostra essere un contenuto mistificatorio e falsificato.

