In questa foto non è vero che “ogni foglietto è un morto da siero”

Ci segnalano i nostri contatti una condivisione relativa a diverse foto pubblicate su una bacheca, in cui “ogni foglietto è un morto da siero”. Per quanto la foto sia vera, basta ingrandire per notare che “ogni foglietto” non contiene un morto. Contiene invece materiale relativo alle teorie (già sottoposte a fact checking negli anni della Pandemia) delle “morti improvvise” e degli “eventi avversi”.

La notizia circola dal 2022 del resto, e notiamo come il passaggio dalla Pandemia all’Endemia abbia cagionato un ritorno di fiamma di vecchi contenuti datati.

Basta osservare il video per comprendere che sui foglietti non ci sono “morti”. Ci sono vari materiali, come quelli reperibili sui vari portali di posizioni antivacciniste e che ci sono stati sottoposti negli anni, relativi ai presunti “effetti collaterali” del vaccino.

Il che non comporta automaticamente che il dibattito sugli stessi diventi impossibile: del resto ci siamo trovati più volte al contrario a dimostrare i profili di sicurezza della campagna vaccinale.

Nel 2022 una iniziativa privata ha portato all’ostensione in piazza di simili raccolte documentali di protesta contro la campagna vaccinale, vietata in alcune città peraltro e descritta dalla stampa locale, come in questo articolo in cui i giornalisti confessano di essersi sentiti “odiati”.

