In corso problemi PosteMobile e Discord: la rete non funziona oggi ed il down è diffuso

Conferme sul fatto che siano in corso problemi Discord, ma anche problemi PosteMobile, visto che la rete non funziona oggi ed il down pare essere diffuso in tutto il Paese. Oggi 29 settembre sono stati segnalati problemi di rete per PosteMobile, con tante segnalazioni arrivate da utenti che non riescono ad utilizzare il proprio smartphone. Chi quindi si ritrova ad avere un abbonamento rete con PosteMobile, sta riscontrando non poche difficoltà a connettersi ad internet. da parte dello stesso gestore telefonico.

Abbiamo una SIM dell’operatore ed abbiamo contattato l’assistenza, la quale ci ha confermato di essere a conoscenza dei problemi PosteMobile. I tecnici stanno lavorando per ripristinare tutto prima possibile. Più complicato, invece, fornire una lettura sui problemi Discord per ora.

Cosa sappiamo per ora sui problemi PosteMobile e Discord: approfondimento sulla rete che non funziona oggi ed il down ampiamente diffuso

L’ultimo disservizio trattato sulle nostre pagine è stato quello di Google Calendar, per intenderci. Il problema infatti riguarda, come segnalato da molti utenti anche sul portale Downdetector, l’impossibilità di connettersi ad internet se non si usufruisce di una rete Wi-Fi. Le prime segnalazione sono apparse quest’oggi 29 settembre dopo le 10 del mattino, ma a quanto pare stanno proseguendo in queste ore della giornata.

Se quindi ci si affida solo alla copertura dell’operatore PosteMobile, non si ha modo di poter comunicare tramite WhatsApp, aggiornare i propri profili social o semplicemente navigare in rete. Non sono invece stati riscontrati problemi per quanto riguarda la linea telefonica. Si possono quindi effettuare tranquillamente chiamate per chi si ritrova con l’operatore PosteMobile, ma molti utenti hanno segnalato come non sussista la copertura di rete internet. Il disservizio di oggi 29 settembre per PosteMobile non ha avuto al momento alcuna comunicazione ufficiale.

Come fare quindi per sfruttare internet con PosteMobile? Attualmente ci si può solo appoggiare ad una rete Wi-Fi, non è possibile infatti comunicare tramite la connessione dell’operatore. Chi ha intenzione di ricevere qualche informazione a riguardo in più, può sempre appoggiarsi al numero di assistenza, il numero 160 è infatti sempre attivo e si ha modo di poter parlare con un operatore che potrà dare delucidazioni a riguardo.

Ci si può recare anche sul sito Postemobile.it oppure consultare l’app PosteMobile affidandosi ala sezione consulenza. Per ora non sono giunte informazioni dall’azienda, ma si suppone che nel breve tempo potranno essere fornite le dovute spiegazioni del caso. Per molti non utilizzare la rete internet dal proprio smartphone può essere un danno importante. Seguiranno aggiornamenti.

Dunque, abbiamo conferme sui problemi PosteMobile, mentre la rete non funziona oggi in diverse regioni ed il down appare molto diffuso. Per quanto riguarda i problemi Discord, proveremo a fornirvi altre informazioni nelle prossime ore.

