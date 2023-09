In corso il down Google Calendar: problemi con il servizio che non funziona oggi

Ci sono conferme in merito al down Google Calendar. Il noto servizio, infatti, oggi 21 settembre non funziona e presenta problemi imprevisti per tutti coloro che stanno provando ad accedere al servizio in questione. Una vicenda che in parte ci ricorda quella trattata nei giorni scorsi, con il down al servizio online di Xbox che ha creato disagi per ore al pubblico. Resta da capire quanto sia diffuso il malfunzionamento, ma soprattutto quanto tempo occorrerà per archiviare la storia una volta per tutte.

Conferme sul down Google Calendar: problemi in corso oggi con il servizio che non funziona in Italia

Dunque, abbiamo diverse testimonianze a supporto della tesi secondo cui sarebbe in corso un down Google Calendar, con problemi riscontrati temite il servizio che non funziona oggi privi di comunicazioni ufficiali. In sostanza, da Mountain View ancora non ci hanno fatto sapere quale sia l’origine dell’anomalia, ma soprattutto quanto dovremo pazientare per metterci alle spalle l’anomalia di oggi.

Il malfunzionamento in corso può essere monitorato direttamente su Down Detector, con riscontri in tempo reale per tutti coloro che vogliono capire cosa stia succedendo. In realtà i problemi a Google Calendar sono di facile lettura, in quanto provando ad accedere al sito ufficiale del servizio viene restuito il classico “Error 500“, dietro al quale come accennato al momento non abbiamo prese di posizione ufficiali.

Ricordiamo che Google Calendar è un servizio di calendario online gratuito fornito da Google. È uno strumento potente e versatile che può essere utilizzato per tenere traccia di appuntamenti, riunioni, eventi e altro ancora. Google Calendar offre una serie di funzionalità che lo rendono un’ottima scelta per gli individui e le aziende. Ecco perché sorprende poco il fatto che il down di oggi 21 settembre stia dando vita a tante segnalazioni, soprattutto alla luce della mancata nota ufficiale (alle 16:30) da parte dell’azienda.

