In corso problemi Iliad con chiamate in entrata e diffusione fibra: cosa non funziona oggi

Pare siano in corso problemi Iliad, con diversi utenti che stanno lasciando sui social il messaggio “non ricevo chiamate in entrata“, senza tralasciare il discorso della fibra che in tante aree del Paese ancora non è arrivata. Situazione differente, dunque, rispetto a quella che abbiamo preso in esame alcune settimane fa con un altro articolo, al punto che oggi 21 marzo occorre per forza di cose un duplice approfondimento per chi sta vivendo un disagio. Soprattutto per questioni lavorative.

Attenzione ai problemi Iliad con chiamate in entrata e diffusione fibra: capiamo cosa non funziona oggi

Andiamo con ordine, perché sono in corso problemi Iliad con chiamate in entrata e diffusione fibra. Per quanto riguarda il primo caso, possiamo monitorare sia la curva della segnalazioni su Down Detector, in modo da farci un’idea più precisa sulla reale diffusione del disservizio, sia il feedback rilasciato dall’assistenza, per segnalare il malfunzionamento in modo diretto: “Siamo qui per aiutarti. Scrivici un messaggio privato, indicando il tuo ID utente”.

Dunque, per i problemi Iliad su chiamate in entrata che non arrivano, potete scrivere in privato all’assistenza su Facebook. Diverso il discorso per chi ancora non può appoggiarsi alla fibra, visto che qui i feedback sono a tempo indeterminato: “Ti assicuriamo che stiamo lavorando super velocemente per fare in modo che la nostra Fibra arrivi in tutta Italia, ma a volte per alcune zone c’è bisogno di più tempo e non sempre dipende da noi. Appena avremo risposte più precise, te lo faremo sapere“.

Insomma, non abbiamo solo problemi Iliad con chi denuncia “non ricevo chiamate in entrata”, ma anche sul fronte fibra, visto che in tanti arrivati a questo punto si aspettavano forse di poter godere del servizio un po’ in tutta Italia. Staremo a vedere se ci saranno riscontri differenti nel corso delle prossime settimane, facendo un passo in avanti importante in termini di performance della rete.

