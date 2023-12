Riscontrati problemi con ricarica Iliad online: il servizio non funziona oggi

Si registrano in queste ore problemi con ricarica Iliad online, con il servizio che non funziona oggi secondo le informazioni trapelate fino a questo momento. Un disservizio differente rispetto a quello che abbiamo trattato nelle scorse settimane, ma che non va sottovalutato. A dirla tutta, sui social ci sono testimonianze anche di coloro che stanno riscontrando anomalie presso bar e tabacchi, nel tentativo di ricaricare manualmente la propria SIM. Salvi, invece, chi ha addebito automatico tramite carta di credito o conto corrente.

Registrati problemi con ricarica Iliad online: a detta dei clienti, il servizio non funziona oggi

Come stanno le cose oggi? Se non avete impostato pagamenti automatici, potreste ritrovarvi senza credito. Già, perché vengono registrati problemi con ricarica Iliad online. Dunque, nel momento in cui va online il nostro articolo, il servizio non funziona, mentre i feedback forniti oggi dall’assistenza non aiutano a far luce su questa vicenda. Vedere per credere quanto scritto dallo staff di Iliad con una replica “preimpostata” su Facebook in questi minuti:

“In fase di registrazione e di ricarica del credito viene richiesta l’autorizzazione al pagamento dell’offerta iliad tramite carta. Se preferisci optare per la ricarica manuale, quando effettui una ricarica, ti consigliamo di togliere la spunta sull’opzione relativa al rinnovo automatico dell’offerta con la carta di pagamento che stai utilizzando. Puoi cambiare il metodo di rinnovo accedendo alla sezione “Profilo” > “Dati personali” dell’Area Personale“.

Dunque, dobbiamo fare i conti con problemi riguardanti la ricarica Iliad online ed il servizio non funziona oggi, alla luce di un’anomalia che si spera possa essere gestita e risolta entro il primo pomeriggio. Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore.

Per ovviare ai problemi con ricarica Iliad online, visto che il servizio non funziona oggi, consigliamo di impostare l’addebito automatico dalla vostra area utente, associando una carta o un conto corrente.

