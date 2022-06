Ampio down e problemi con Rete Wind Tre oggi: anche Iliad non funziona in alcune aree

Ci sono problemi con Rete Wind Tre assai diffusi oggi 22 giugno, che dobbiamo prendere necessariamente in considerazione. Situazione simile riscontrata anche con Iliad, Fastweb e Very Mobile, a testimonianza del fatto che il malfunzionamento di questo pomeriggio non debba essere assolutamente sottovalutato. Allo stesso tempo, pare che il down presenti differenze sostanziali rispetto a quanto abbiamo portato alla vostra attenzione tempo fa, con un altro articolo relativo ad un disservizio con la nota compagnia telefonica che si è accorpata da alcuni anni.

Attenzione massima a down e problemi con Rete Wind Tre oggi: non funziona neppure Iliad con Fastweb

Stando alle prime informazioni che abbiamo raccolto negli ultimi minuti, down e problemi con Rete Wind Tre venuti a galla oggi dovrebbero essere limitati a specifiche aree del Paese. Attenzione, a tal proposito, al Veneto. Soprattutto nell’area di Treviso, ma evidentemente anche altre province al momento della pubblicazione del nostro resoconto sono isolate. Lo stesso, come accennato in precedenza, dicasi per Iliad, Fastweb e Very Mobile.

La situazione dovrebbe essere più chiara nei prossimi minuti, ma è sufficiente dare uno sguardo al sito Down Detector per rendersi conto che le segnalazioni sui problemi riguardanti la Rete Wind Tre questo mercoledì non siano certo isolati. Dunque, disservizio serio, a maggior ragione se pensiamo che da alcuni minuti nelle suddette aree si riscontrino anche altri disservizi. Non funziona Iliad, così come Fastweb, stando almeno ad alcune testimonianze emerse soprattutto su Facebook e Twitter.

Inutile dire che vi faremo sapere appena ci saranno altri dettagli sui problemi occorsi alla Rete Wind Tre, sperando che il down coinvolga effettivamente solo alcune aree del Veneto e non altre regioni. Nel frattempo, abbiamo iniziato a prendere contatti con alcune fonti interne alla compagnia telefonica, sperando di saperne di più, a stretto giro, sui tempi di ripristino della rete andata in crisi, visto che non funziona in ampie aree del Veneto.

