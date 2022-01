Pesanti problemi Wind: la rete WindTre non funziona con down Instagram e WhatsApp

Abbiamo pesanti problemi Wind registrati con la rete WindTre, visto che non funziona nulla da un’oretta a questa parte. Un vero e proprio down che ci fa tornare con la mente a quanto avvenuto alcuni mesi fa, quando siamo stati costretti a riportarvi la medesima notizia sul nostro sito. Il disservizio di oggi sta avendo implicazioni anche per altre piattaforme, visto che dopo le 18 sono schizzate in alto le segnalazioni da parte di chi ha avuto problemi ad accedere anche a PSN, WhatsApp e Instagram. Tanto per citare alcune piattaforme popolari in Italia.

Dunque, al momento non si hanno risposte ufficiali sui problemi Wind. Sappiamo che dalle 18 del 3 gennaio la rete WindTre non funziona, al punto che erroneamente vengono segnalati anche down Instagram e WhatsApp. Dalle verifiche incrociate che abbiamo effettuato, sappiamo che tutto risale all’operatore, con un disservizio che purtroppo appare diffuso su scala nazionale. Dunque, nessun malfunzionamento geolocalizzato, come avviene in alcuni casi quando si presentano situazioni simili.

L’andamento dei problemi Wind e più in generale quello che sta colpendo la rete WindTre questo lunedì può essere monitorato in tempo reale. Abbiamo già contattato l’assistenza per provare a capire cosa stia succedendo, ma al momento della pubblicazione non ci è ancora pervenuto un riscontro chiaro sul disservizio. Sappiamo solo che non funziona nulla in ambito mobile, con ovvie conseguenze anche per il regolare funzionamento di altri servizi a noi cari.

Dunque, se riscontrate problemi Wind, sappiate che non siete soli. Al momento la rete WindTre non funziona per nessuno, motivo per il quale è probabile che nei prossimi minuti andrete incontro anche ad un down Instagram e WhatsApp. Senza dimentica PSN e Very Mobile, che come sempre in questi casi patisce i disservizi relativi all’operatore di riferimento.

