In corso problemi con piattaforma Unica Istruzione: non funziona l’iscrizione scuola oggi

Confermiamo che sono in corso problemi con piattaforma Unica Istruzione, visto che non funziona l’opzione che consente l’iscrizione scuola a partire da oggi 18 gennaio. Da quest’oggi 18 è possibile avviare la procedura online sul portale Unica del Ministero dell’Istruzione per quanto concerne le iscrizioni alle scuole dei vari studenti.

Dunque, non solo problemi connessi ai vari aggiornamenti di Windows, già trattati in questi giorni. Il problema è che si segnalano, in queste ore, disservizi legati la portale Unica, con l’impossibilità di procedere con l’iscrizione degli studenti al primo anno di ogni grado di istruzione.

Questa piattaforma è stata istituita dal Ministero dell’Istruzione proprio per facilitare le varie registrazioni degli studenti pronti ad affrontare la prima classe a settembre. Qualcosa però non sembra funzionare a dovere, con tanti genitori e studenti che hanno riscontrato diverse anomalie al portale Unica. Il servizio è infatti fruibile in parte, questo probabilmente è dovuto anche all’eccessiva mole di utenti che si è precipitata su questa piattaforma durante il primo giorno in cui sono state avviate le iscrizioni online.

Troppo traffico, per questo 18 gennaio, che ha mandato in tilt i server del portale Unica del Ministero dell’Istruzione. Per alcuni è stato ravvisato solo un rallentamento delle pagine, altri invece hanno notato l’impossibilità di accedervi e quindi di procedere con la normale iscrizione alla scuola prescelta. Al momento quindi non funzionano le iscrizioni online sulla piattaforma Unica, ma è un problema che riguarda la stragrande maggioranza di coloro che quest’oggi sta provando a registrarsi su tale portale.

Ciò significa che non bisogna assolutamente disperare, si tratta di un disservizio abbastanza normale in situazioni in cui si registra un sovraccarico del server. Nelle prossime ore sicuramente si riuscirà a navigare con più facilità sul portale Unica del Ministero dell’Istruzione, anche perché i tecnici sono già a lavoro per superare queste difficoltà.

Con il traffico online che scemerà, sarà poi più semplice avviare la procedura d’iscrizione, il consiglio è di aspettare quindi un po’ di ore o di giorni prima di riprovarci. Ricordiamo come infatti le procedure di iscrizione saranno aperte fino al prossimo 10 febbraio. In caso di sovraccarico dei server, non possiamo fare altro che attendere il ripristino, con il quale verranno risolti i problemi con piattaforma Unica Istruzione. Per ora, non funziona l’iscrizione scuola oggi

