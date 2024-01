Giallo con l’errore 0x80070643 sull’aggiornamento KB5034441 di Windows 10: cosa sappiamo

Massima attenzione all’errore 0x80070643 sull’aggiornamento KB5034441 di Windows 10. Problemi significativi per gli utenti di Windows 10 che hanno intenzione di puntare sull’aggiornamento KB5034441 per risolvere la vulnerabilità identificata come CVE-2024-20666. Esiste questa grave falla in BitLocker che Microsoft sta cercando di risolvere con questo nuovo update, ma a quanto pare la situazione non è così semplice da risolvere.

Primi riscontri sull’errore 0x80070643 sull’aggiornamento KB5034441 di Windows 10

Dunque, non solo malware ed app infette per il mondo Windows, come osservato di recente. Il problema in questione, che Microsoft sta cercando di risolvere con l’aggiornamento KB5034441 di Windows 10, consiste nella possibilità di bypassare la crittografia BitLocker e accedere ai dati protetti. Una falla non da poco che mina la sicurezza degli utenti. Purtroppo però sembra che siano tante difficoltà nell’aggiornare Windows 10.

Andando più nello specifico, durante l’update, ecco che viene mostrato il codice 0x80070643 e il messaggio “Si sono verificati alcuni problemi durante l’installazione degli aggiornamenti”. L’aggiornamento non va quindi a buon fine e molti utenti hanno già segnalato questa problematica. Se si prova quindi ad aggiornare Windows 10 all’update KB5034441, compare improvvisamente il codice errore 0x80070643.

Cosa fare in questi casi? Il problema, come spiegato da Microsoft, è legato principalmente alla memoria presente sul disco, la partizione risulta essere più corposa e per questo l’installazione dell’aggiornamento si blocca. Microsoft ha anche spiegato, attraverso una guida specifica, come occuparsi manualmente della partizione principale del disco di 250MB ed utilizzare tale spazio per espandere la partizione di ripristino.

Non è però un’operazione semplice per gli utenti comuni, solo i più esperti riescono a non creare ulteriori guai affidandosi a questo procedimento manuale. C’è infatti il rischio che vadano persi diversi dati, ma ci sono anche testimonianze di utenti che hanno provato a espandere la partizione a 1GB, senza comunque portare a termine l’aggiornamento KB5034441 di Windows 10. Se continua ad apparire il codice errore 0x80070643, l’unica soluzione è quella di non procedere allìupdate ed attendere che arrivino nuovi fix da parte della stessa Microsoft.

Insomma, possiamo soltanto attendere speranzosi interventi sull’errore 0x80070643 relativo all’aggiornamento KB5034441 di Windows 10.

