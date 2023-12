Quasi 40 app infette con virus Android, Mac e Windows: la lista aggiornata di Natale

Occorre fronteggiare una nuova lista di applicazioni infette, in merito al più recente virus Android, Mac e Windows che pare aver preso piede anche in Italia secondo le informazioni raccolte finora. Si tratta di un discorso simile rispetto a quello fatto pochi giorni fa per un malware prettamente legato al sistema operativo di Google, come probabilmente ricordate tramite il nostro approfondimento, mentre a Natale l’insidia maggiore è arrivata per il pubblico Apple.

Quali sono le quasi 40 app infette con virus Android, Mac e Windows: elenco aggiornato di Natale

La fonte dietro questa notizia è autorevole, in quanto Kaspersky ha parlato della nuova minaccia digitale. Si tratta di applicazioni che sono scaricate a partire da un messaggio email phishing, con finta richiesta di recupero password per determinati account. La potenziale vittima viene poi invitata a scaricare specifiche app per completare l’operazione, che in realtà serve solo per accedere ai nostri dati sensibili, come spesso avviene coi malintenziati.

Solo marginalmente tocca parlare di virus Android, in quanto buona parte delle applicazioni che rendono inutilizzabili i dispositivi sono fondamentalmente compatibili con il Mac. Abbiamo, ad esempio, 4K Image Compressor, 4K Video Downloader Pro, Aiseesoft Mac Data Recovery, Aiseesoft Mac Video Converter Ultimate, Allavsoft, AnyMP4 Android Data Recovery for Mac, AweCleaner, Downie 4, FonePaw Data Recovery, iNet Network Scanner, MacDroid, MacX Video Converter Pro, MouseBoost Pro, MWeb Pro, NetShred X, NetWorker Pro, Path Finder, Patternodes, Perfectly Clear Workbench, Print to PDF, Project Office X, Rocket Typist, Sketch, SponsorBlock, SystemToolkit, TransData, Vellum, VideoDuke, Wondershare UniConverter 13, SQLPro Studio, WinX HD Video Converter for Mac, Artstudio Pro, Magic Sort List, FoneL ab Mac Data Retriever e Apeaksoft Video Converter Ultimate for Mac.

Quanto al mondo Windows, abbiamo la minaccia che ci riconduce a Wsclient, mentre sul fronte virus Android occorre fare molta attenzione a s276.apk Swipis_v2.6.1[Mobile].apk, come emerge dal report di Kaspersky.

