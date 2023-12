Ben 17 app contengono un virus Android scaricato 12 milioni di volte: la lista originale

Bisogna fare davvero molta attenzione ad un virus Android a quanto pare legato a 17 applicazioni scaricate molto in giro per il mondo. Giusto premettere che si tratti di app sulla carta non tanto diffuse in Italia, ma essendoci sempre la possibilità che qualcuno per svariate ragioni possa procedere con il loro download, è giusto prendere atto di determinati avvisi ufficiali. Dunque, con l’avvicinarsi del 2024, sul fronte applicazioni non possiamo concentrarci solo sui device per il quale verrà stoppato il supporto di WhatsApp, come abbiamo constatato pochi giorni fa tramite un altro articolo.

Abbiamo almeno 17 app compromesse da un virus Android scaricato 12 milioni di volte: l’elenco originale

Per farvela breve, come evidenziato da alcuni studi pubblici, abbiamo non meno di 17 app che contengono un virus Android. Si tratta di un “malware” che a coni fatti risulta scaricato 12 milioni di volte nei vari continenti, al punto che riteniamo opportuno soffermarci sulla lista originale oggi. In questo modo, effettuando un rapido e semplice controllo sulla memoria del proprio smartphone, avremo la possibilità di chiudere un check dovuto.

Dunque, passando a questioni più pratiche, quali sono le app che possono agevolare la diffusione di questo virus Android? Le analisi originali menzionano AA Kredit, Amor Cash, GuayabaCash, EasyCredit, Cashwow, CrediBus, FlashLoan, PréstamosCrédito, Préstamos De Crédito-YumiCash, Go Crédito, Instantáneo Préstamo, Cartera grande, Rápido Crédito, Finupp Lending, 4S Cash, TrueNaira e EasyCash. Solo nei prossimi giorni sarà più chiaro se altre applicazioni maggiormente scaricate ed utilizzate qui in Italia siano state colpite o meno da questa minaccia.

In pratica, le app citate contengono un virus Android e, a conti fatti, sono servizi in realtà progettati per frodare gli utenti offrendo loro prestiti ad alto tasso di interesse approvati con descrizioni ingannevoli. Il tutto, come spesso accade in questi casi, raccogliendo informazioni personali e finanziarie delle loro vittime per ricattarle e, alla fine, ottenere i loro soldi.

