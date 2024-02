In corso problemi coi server Brawl Stars: down con nuova stagione, il gioco non funziona

Pare siano in corso problemi coi server Brawl Stars oggi 1 febbraio, probabilmente in occasione del lancio di una nuova stagione secondo quanto riportato da alcuni utenti sui social. A dirla tutta, il disservizio si trascina delle 8 di questa mattina, proprio nel momento in cui RaiPlay ha smesso di far registrare segnalazioni dopo alcune lamentele di questa notte. A tal proposito, possiamo dire che il lancio di Mare Fuori 4 sia andato tutto sommato bene, dopo le informazioni condivise nella notte coi nostri lettori.

Analizziamo i problemi coi server Brawl Stars: registrato un down con l’uscita della nuova stagione, il gioco non funziona

Provando a scendere in dettagli, i problemi in corso coi server Brawl Stars non dovrebbero essere così gravi. Capita, infatti, di andare incontro ad un down quando titoli del genere si ritrovano a lanciare una nuova stagione, fermo restando che il gioco non funziona da oggi. Solitamente, in situazioni simili tutto rientra nel giro di qualche ora, motivo per il quale ci sono buone ragioni per ritenere che possa essere ristabilito tutto oggi 1 febbraio.

Anche in questo caso, comunque, è possibile monitorare i problemi coi server Brawl Stars venuti a galla questo giovedì tramite l’apposita pagina di Down Detector. I fatti dovrebbero darci ragione, con nuova stagione in uscita alla base dello status per il quale il gioco non funziona. Nel frattempo, sui social ci si imbatte in commenti del genere: “La mia app non funziona. Sono dovuto uscire. Ho visto il nuovo aggiornamento. Ho pagato il nuovo pass. Ora non riesco a caricare nessuna partita“.

Dunque, se anche voi in Italia riscontrate problemi coi server Brawl Stars, occorre portare pazienza ed accettare questo temporaneo down venuto a galla con la nuova stagione, visto che il gioco non funziona per un disservizio probabilmente archiviato oggi stesso.

