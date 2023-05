Il video WhatsApp degli orsi nel traffico trovato su portali polacchi e Trentini

Ci segnalano i nostri contatti un video WhatsApp degli orsi nel traffico, distribuito con la solita formula dell’evento “avvenuto ieri, in Fadalto (Veneto)”. Un eterno ieri che non ha mai fine.

AGI riporta ad esempio tale “ieri” come il 26 Aprile, a ridosso del caso del runner aggredito dall’orsa JJ4. Cosa che, come prevedibile, ha moltiplicato le apparizioni di orsi. Ma qui, in questa apparizione in particolare qualcosa si inceppa.

Il video WhatsApp degli orsi nel traffico trovato su un portale polacco e Trentino

Anche AGI riporta il video “pubblicato sui social” in Italia. E sullo sfondo si sentono voci italiane. Fin qui, nessun problema. Il problema è che quelle immagini, quel video e quelle foto erano già presenti su un portale in lingua Polacca (archiviato qui) dal quindici maggio del 2020.

Ed anche all’epoca c’erano dubbi sull’immagine, contenuta in un video titolato “Registrazione dell’11 maggio 2020 sulla strada per Szklarska Poręba“.

All’epoca gli esperti interpellati negarono sia che si trattasse della città Polacca che del 2020: in base alle immagini il video doveva essere slovacco e precedente.

Noterete confrontando le immagini che sono le stesse, ed esaminando l’archivio di Web Archive che non sono state aggiunte successivamente.

Il video esisteva nel 2020, esisteva su un portale Polacco, e c’erano dubbi anche all’epoca.

Dubbi che portano ad un articolo del Corriere della Sera del 2019 che ambienta il video in Trentino.

Conclusione

Il video WhatsApp degli orsi nel traffico descritto come Italiano esiste su portali polacchi di molto precedenti, di origine contestata.

