Sospeso l’abbattimento dell’orsa JJ4: questa è la buona notizia per tutti gli animalisti e le associazioni di tutela degli animali. Ma non scongiurato, e questo è il resto della notizia che è doveroso dare.

Il riferimento ovviamente è al caso del mese: la morte del runner Trentino Andrea Papi, ucciso dall’orsa JJ4.

Sospeso l’abbattimento dell’orsa JJ4 (ma non scongiurato)

La sospensione consegue un ricorso al TAR presentato dalla Lega Anti-Vivisezione, a seguito del quale il TAR ha rimesso sul piatto la possibilità della cattura di JJ4, fissando udienza per l’undici maggio e premettendo che il parere dell’ISPRA dovrà pervenire entro cinque giorni dalla cattura dell’esemplare e

la soppressione dell’animale medesimo potrà nelle more avvenire con immediatezza unicamente nel caso di comprovato pericolo per il

personale impiegato nelle operazioni per la sua cattura, oppure per altre persone estranee anche occasionalmente presenti

Sin qui, sembra aperta la via ad una risoluzione del problema che non preveda l’abbattimento di JJ4. Ma qui interviene l’ISPRA.

Sul concetto di “orso problematico”

JJ4, al pari di altri due esemplari, è infatti considerata da ISPRA un “orso problematico”. Se dovessimo azzardare una traduzione nelle leggi umani, sarebbe un animale recidivo.

Già in passato, tra il 2020 e il 2022, era stata responsabile di tre eventi, non mortali. In un evento di tre anni fa era infatti stata legata all’aggressione di due cacciatori a pochi chilometri da un rifugio.

Si era deciso quindi di inserirla nell’elenco degli orsi problematici e munirla di un radiocollare, che al momento è però disattivato e incapace di tracciarne la posizione.

La LAV si è dichiarata volontaria a cercare una sistemazione alternativa per l’orsa e i suoi cuccioli, paventando la possibilità di un rifugio per animali pronto ad accoglierla.

Il parere dell’ISPRA, e tutto quello che ne seguirà, è però ancora nell’aria.

Va aggiunto come gli stessi genitori di Papi non ritengono che l’uccisione dell’orso possa mutare l’irreparabile situazione, e dichiarano la morte del figlio non conseguenza delle azioni ursine, ma della problematicità del progetto Life Ursus.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.