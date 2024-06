Ci segnalano i nostri contatti un post X, ex Tweet, diffuso tra l’altro dall’account di La7 con un video virale di “Biden spaesato al G7”, con gli inevitabili commenti al riguardo in risposta.

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, diceva un noto eroe dei fumetti, e il meno che si possa chiedere al giornalismo è una rigorosa verifica prima di lanciare il titolo scoop.

Se tale verifica fosse stata effettuata, si sarebbe potuto appurare che l’immagine di un Biden in stato confusionale è una ricostruzione virale di RNC Research account gestito direttamente dal “Team Trump”, a tutti gli effetti un organo di propaganda del Partito Repubblicano, come correttamente ricostruito dal Messseggero, testata che per questo riceve tutta la nostra stima.

Il video virale di “Biden spaesato al G7” era una mistificazione del Team Trump

La mistificazione fa parte della costante campagna filo-Trump che cerca di dipingere Biden come “Sleepy Joe”, un meme creato da Trump stesso e diffuso senza sosta dai suoi seguaci, i MAGA e i complottisti di QAnon che contrappone un Biden descritto come vecchio, malaticcio e incapace di intendere e di volere ad un Trump descritto come un macho ipervirile, possente, dominatore del gentilsesso in un tripudio di immagini così machiste da sforare nell’immaginario omoerotico per eccesso dall’intelligenza superiore in grado di giocare gli “scacchi 4D”.

Ovvero di essere così superiore da aver pianificato anche le battute di arresto della sua campagna elettorale, vedasi caso Stormy Daniels, come parte di un piano ineffabile per sottomettere i Dem, dominare il mondo e rinchiudere i suoi oppositori in appositi campi di sterminio gestiti dai suoi fedelissimi.

Nel video reale semplicemente Biden attende l’arrivo dei paracadutisti e si attarda per salutarne uno, in evidente gesto di rispetto ed apprezzameno per i militari.

Tema questo, il rispetto per i militari, molto presente nella cultura Americana che dalla creazione della Nazione stessa incorpora i militi tra i responsabili e garanti della creazione della stessa.

Si tratta quindi di un video alterato e misificato, che si sarebbe dovuto diffondere con maggior cura.

Conclusione

Si tratta di un caso di disinformazione. Biden si era attardato a salutare un paracadutista.

La ricostruzione di un Biden in stato confusionale è stata diffusa inizialmente da account filo-Trump nel tentativo di riattivare la teoria del complotto di “Sleepy Joe”, che vede un Biden chiaramente infermo, debole nel fisico e intorpidito nella mente, opposto ad un Trump dirigista, virile e possente nel fisico e nell’intelletto superiore.

