Il video dell’ambulanza a Venezia su TikTok è velocizzato: a volte bastano solo piccole alterazioni per esaltare la viralità di un contenuto e renderlo più cliccabile. Ci segnalano infatti i nostri contatti il video di un’ambulanza che sfreccia a tutta velocità per i canali di Venezia.

Il video è reale, ma è stato velocizzato di almeno il doppio.

Il video dell’ambulanza a Venezia su TikTok è velocizzato

Non è la prima volta che TikTok ci regala contenuti modificati o alterati a scopo viralità, cosa che fa salutare con piacere i tentativi normativi di limitare il fenomeno della disinformazione online.

In questo caso l’alterazione è semplice. Il video è velocizzato.

Come si può notare osservando i passanti sul ponte, questi si muovono a velocità assurde con movenze visibilmente accelerate, come in una delle vecchie comiche di Benny Hill, anche riducendo la velocità del video di un quarto (fattore 0,75).

La Croce Verde Mestre dispone veramente di appositi strumenti, tra cui l’iconica idroambulanza dalla velocità massima a pieno carico di 70 Km/h, in grado di muoversi agevolmente per i canali portando il soccorso dove serve.

Basterebbe osservare le vere testimonianze della bravura e dell’eroismo dei soccorritori anziché alterare dei video per farne viralità.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.