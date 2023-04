Il video del bambino che passa una fiala di sangue a Biden è un falso: e questo è quanto abbiamo da dire dopo aver esaminato una condivisione inoltrataci. A sua volta versione italiana dell’ennesimo video fake su TikTok, formato cui siamo tristemente abituati

Il videofake, pubblicato dal canale “famoustokrepost” ha tutti i tratti che abbiamo visto nelle precedenti fake news. Si tratta di un falso composto apposta allo scopo di rendersi virale e scatenare uno shock emotivo in complottisti e altre persone poco inclini alla verifica.

La traccia audio è sostituita da una musica di suspense e paura, il video viene sovraimpresso dai personaggi della serie di animazione “South Park”, cartone animato noto per presentare scene politicamente scorrette e fare costante uso di scene di volgarità e violenza a scopo satirico.

E ovviamente, in un’epoca in cui anche il meno tecnologicamente avvezzo è in grado di farsi creare non solo video, ma anche fotografie, contenuti e personaggi “più veri del vero” dalle Intelligenze Artificiali, non potevamo che essere di fronte ad un falso.

Il video del bambino che passa una fiala di sangue a Biden è un falso

Il video originale è stato pubblicato da FOX19: al minuto 12:41 e successivi è successivi è possibile rivedere la scena in originale, scoprendo che la presunta fiala di sangue, peraltro artefatta e di dimensioni superiori alla norma nel video non compare.

Si tratta pertanto di un video evidentemente modificato per veicolare un messaggio mistificato, basato su una nota fake news, anzi sulla fake news che ha originato l’intero movimento di QAnon.

Si tratta del “Pizzagate”, teoria complottistica nata sulla imageboard “4chan” che vede i Poteri Forti essere avidi consumatori di “adrenocromo”, in realtà un semplice medicinale usato come emostatico che nell’immaginazione dei “Seguaci di QAnon” diventa una “droga dell’immortalità” che si ottiene spremendo bambini o mangiandoli sulla pizza.

Da tale teoria sono nate una serie di teorie complottiste affini che ci hanno portato dritti ai fatti di Capitol Hill. Ovvero la teoria secondo cui i “Poteri Forti” avrebbero delle basi militari segrete sotterranee piene di “Bambini Talpa” allevati nel buio e terrorizzati per “frollarne l’adrenocromo” (basi chiamate “DUMB”, acronimo sia di “Basi militari sotterranee segrete” che di “Scemotto, idiota, imbecille”, con ovvia velleità di deridere sottilmente chi condivide la bufala) e ne consumerebbero la carne e il sangue per diventare immortali.

Ultima e principale teoria nata da queste è la “Favola Oscura” del Patriota Q, anonimo “Capo di tutte le spie del mondo”, bizzarro incrocio tra Mr. Grey e James Bond, amico di Trump e a capo di un esercito paramilitare segreto che promette di catturare, torturare e assassinare brutalmente tutti i nemici di Trump per sostituire la dittatura del “Nuovo Ordine Mondiale” con una “benevola dittatura di Donald Trump” di cui egli stesso sarà il braccio repressivo pronto a sopprimerne fisicamente ogni oppositore.

Va ulteriormente notato come tutte queste teorie derivino dal mondo della cultura popolare: l’Adrenocromo appare nel film “Paura e delirio a Las Vegas”, e l’intera storia del Patriota Q è presa di peso dalla saga dei film “La Notte del Giudizio”, film distopico dove l’omicidio diventa legale una volta l’anno e i personaggi si divertono a trucidare in modi brutali e crudeli i loro “nemici”.

Conclusione

Il video del bambino che passa una fiala di sangue a Biden è un falso, creato coi tanti strumenti ora disponibili ai falsari.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.