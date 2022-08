Il Quirinale blasta i giornalisti: non se ne ne abbia a male però chi si occupa di cronache elettorali. Cosa di cui in questo periodo c’è sempre bisogno. Se ne dolga, e faccia tesoro di ciò per il futuro.

Dovrebbe piuttosto dolerne chi attribuisce ad un ente che in questa delicata stagione politica dovrebbe rappresentare l’imparzialità posizioni che di imparziale hanno ben poco, come la Presidenza della Repubblica.

Mattarella ha sempre agito in modo coerente al suo mandato: un passo falso come entrare a gamba tesa nell’agone elettorale con “reazioni e sentimenti” che di fatto comporterebbero prendere una posizione.

Il Quirinale blasta i giornalisti: “interpretazioni prive di fondamento”

Non mettiamo in dubbio che il Mattarella-cittadino, chiamato alle urne, ben saprebbe in ogni momento cosa scrivere sulla scheda. Ma il Quirinale, il Mattarella Presidente no, non può e non deve.

“Sono del tutto privi di fondamento articoli che presumono di interpretare o addirittura di dar notizia di reazioni o ‘sentimenti’ del Quirinale su quanto espresso nel confronto elettorale. Questi articoli riflettono inevitabilmente soltanto le opinioni dell’estensore”.

È quanto si afferma in una nota dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica.

Rilasciata in seguito all’inevitabile escalation della notizie che ci hanno accompagnato in questa calda estate e lo faranno fino ai primi frescori di settembre.

È giusto avere cronaca costante di questa campagna elettorale? Sacrosanto e nobile, con un occhio alle fake news che inevitabilmente entreranno ad inquinare questa campagna elettorale, col fondato e onnipresente sospetto delle “fonti russe” pronte a metterci lo zampino a questo turno.

Non è giusto però che il giornalista si erga a interprete, vate e oracolo dell’eterea volontà del Quirinale. Anche perché in questo caso questa volontà non c’è.

Inutile cercarla quindi.

E per quanto attiene le segnalazioni di questa o quella indiscrezione, ricordate: non possiamo verificare le interpretazioni. Quindi non lo faremo.

