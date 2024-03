Il pugile Ryan Garcia rapito dalla setta Bohemian Grove: nessun riscontro per ora

Sta circolando sui social la voce secondo cui il pugile Ryan Garcia, atteso da una sfida importante il prossimo mese, sarebbe l’ultima “vittima” del cosiddetto Bohemian Grove, una sorta di setta che negli anni ha attirato l’attenzione di diversi personaggi famosi negli Stati Uniti. Senza troppi giri di parole, vi diciamo che al momento non si hanno certezze in merito, motivo per il quale occorre trattare con delicatezza rumors del genere. Lo stesso invito che facciamo quando viene data la notizia di una persona nota al grande pubblico che sarebbe venuta a mancare.

Il pugile Ryan Garcia vittima della setta Bohemian Grove: nessun riscontro sul fantomatico rapimento

Ne abbiamo parlato pochi giorni fa sul nostro sito, trattando la notizia sul Dottor Franco Berrino. Quasi a voler ulteriormente romanzare tutta la storia, qualcuno sta facendo girare la voce secondo cui il pugile Ryan Garcia sarebbe stato addirittura rapito dalla setta Bohemian Grove, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo alcun riscontro. Potete approfondirla su Wikipedia. Ecco perché occorre sempre documentarsi prima di ricondividere determinati rumors.

Come riportato da una testata importante del calibro di Marca in queste ore, le ultime notizia su Ryan Garcia lo vedono solo al centro di polemiche social, al punto che Subriel Matias, l’attuale campione dei pesi welter junior IBF, lo ha invitato a concentrarsi solo sullo sport praticato. Insomma, chiaro l’invito a non perdere tempo sui social con tweet che alimentano inutili polemiche su qualsiasi argomento. Un talento sprecato a suo dire, per farvela breve.

Ricordiamo a tutti che Devin Haney e Ryan Garcia dovrebbero affrontarsi sul ring ad aprile 20 aprile, ma qualcuno crede che le recenti uscite di Garcia possano mettere a rischio il match. Al momento, però, non si hanno riscontri su notizie ulteriormente preoccupanti, come la già menzionata voce del presunto rapimento operato da Bohemian Grove.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.