Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe descrivere un presunto ictus di Soros, uno dei personaggi più “amati” dai complottisti, nel senso che è sia al centro del loro odio feroce che di loro assurde teorie del complotto.

Le più assurde vogliono infatti Soros essere morto più volte di un personaggio della serie animata “Dragonball”, dove sovente gli eroi cadono in battaglia per essere riportati in vita da un drago in grado di esadire i desideri di chi ne chiede aiuto.

Alcune di queste morti sarebbero state peraltro causate dagli stessi leoni da tastiera, che però giustificano la sua permanenza tra i vivi col fatto che Soros avrebbe il potere di sfuggire alla morte, clonandosi come un personaggio di Guerre Stellari.

Cosa volete che sia per lui un ictus?

Il presunto ictus di Soros si unisce alle sue morti immaginarie

In un breve spezzone pubblicato su Facebook il “tiranno Soros” viene mostrato “avere un ictus” perché “anche i ricchi piangono”. Si tratta di un video alterato che contiene un messaggio sviato, una vera e propria fantasia risarcittoria di potere nella quale il popolo della Rete, pronto ad inventare le mille morti di Soros, sembra riunirsi per sognare che malattia ed invalidità vendichino la loro frustrazione.

Il video oggetto di analisi proviene infatti da un intervento tenutosi il 16 febbraio 2023 alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Nel video, intorno al quinto minuto, il magnate perde il filo del discorso per poi recuperarlo.

Ma nel video alterato il secondo momento viene rallentato per simulare la parlata strascinata di chi è stato colpito da un ictus, con didascalie che di fatto invitano a sognare sia stato così.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.