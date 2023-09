Il pianto del torero Alvaro Munera pentito ancora oggi ci fa sbagliare

Ne abbiamo parlato almeno un paio di volte sul nostro sito, eppure ancora oggi la storia del presunto pianto del torero Alvaro Munera ci trae in inganno. Un fondo di verità in tutta questa storia c’è, ma come si potrà notare dal nostro approfondimento associare il famosissimo scatto al personaggio in questione vuol dire alimentare in tutto e per tutto una notizia falsa. A prescindere che si sostengano o meno determinate cause, è molto importante scendere in profondità per non essere imprecisi.

Smentite sul pianto del torero Alvaro Munera pentito: fake news che ancora oggi ci fa sbagliare

Come accennato, la storia dell’ex torero Alvaro Munera l’abbiamo trattata con altri approfondimenti negli anni. Se da un lato abbiamo conferme certificate da interviste rilasciate dal diretto interessato sul fatto che, negli anni, l’uomo si sia pentito della sua precedente carriera, al punto da sostenere i diritti degli animali, al contempo ci sono alcuni dettagli che, ad oggi, non possono essere tralasciati. Soprattutto per i condivisori seriali dello scatto diventato ormai famosissimo in Italia. Proviamo ad essere più precisi.

La foto citata, infatti, a conti fatti mostra il torero Francisco Javier Sánchez Vara che anni fa decise di adottare una vera e propria posizione di sfida nei confronti del toro. Al contempo, quella posa serviva anche come forma di esibizione nei confronti del pubblico. Dunque, Alvaro Munera dopo il grave incidente che ha messo la parola fine alla sua carriera da torero, negli anni a seguire ha deciso di schierarsi sul versante opposto e di difendere effettivamente i diritti degli animali.

Nonostante questo, è giusto smentire tutte le indiscrezioni relative al fatto che sia proprio l’ex torero Alvaro Munera il protagonista di una foto iconica, come il fatto che l’uomo ritratto stesse provando compassione per il toro. Il significato del suo gesto, infatti, è diametralmente opposto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.