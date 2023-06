Ci segnalano i nostri contatti il video di una passeggera che crea una sua business class personale col premiato metodo “Art Attack”. Ovvero prenotando tre posti e delimitandoli con un rotolo di plastica alimentare.

Il tutto sotto lo sguardo incredulo degli assistenti di volo e la familiare affermazione “Ah, non posso? Dove sta scritto?”

Video diventato virale, ma ci si consenta il germe del dubbio.

Il passeggero crea una business class personale col rotolo di plastica: sicuri?

Nel video virale vediamo molte cose: una passeggera intenta nel suo attacco d’arte, un assistente di volo che metodicamente smantella il piccolo bizzarro fortino.

Però mancano diverse cose: non sappiamo di che volo si tratta, e di che tratta si stia parlando. La stampa non ha dato notizie, e da maggio ce ne sarebbe stato tempo.

L’aereo si presenta vuoto come un set cinematografico spopolato, la cabina è anticlimaticamente deserta salvo per le persone riprese ed un ignoto cameraman.

Il sospetto adombrato dai pochi a farsi queste domande è che si tratti di un video per l’addestramento degli assistenti di volo, messi alle prese in un ambiente controllato con passeggeri impossibili per imparare poi a gestirli.

Del resto, passeggeri così “assurdi” da dover essere fermati in volo ce ne sono sempre stati, e le violenze in tempo di pandemia contro il personale viaggiante si sono moltiplicate.

