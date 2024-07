Ci segnalano i nostri contatti una foto del Papa LGBT fischiato all’Angelus, ovvero Bergoglio avvolto nella bandiera arcobaleno tipica del movimento.

Si tratta di quello che abbiamo visto più volte essere un caso di slop.

Il Papa LGBT fischiato all’Angelus è un caso di slop

Lo slop è un contenuto di spam creato con l’intelligenza artificiale, bufale create con foto elaborate con AI di pessima fattura che attirano orde di troll, provocatori, disinformati e bot in una specie di orda zombie 2.0 dove persino tra i commenti non si riconosce più cosa sia vero e cosa sia falso.

Lo stesso utente che ha pubblicato inizialmente il caso di slop confessa infatti di aver pubblicato una foto a suo dire “ritoccata” (ma ritoccata non è, è creata integralmente con AI), però mostrando un spezzone dell’Angelus perché, in base al principio per cui “conta il concetto” la foto da lui pubblicata rappresenterebbe “le posizioni del Papa” e comunque “è stato fischiato”

Inutile dire che nel video non si vede nessuna delle due cose e l’utente ha chiuso la discussione annunciando che avrebbe “cliccato”, ovvero bannato dal suo profilo chiunque avesse osato dargli torto.

Bergoglio, in un passato recente criticato per alcune presunte affermazioni a porte chiuse verso gli omosessuali nei seminari ha definito più volte la Chiesa aperta a tutti, ma è lontano anni luce da posizioni come il riconoscimento delle coppie LGBTQ.

La foto esaminata è quindi un caso di slop, contenuto con AI di bassa qualità creato a fine trolling.

