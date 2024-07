La foto dei musulmani che pregano Keir Starmer è l’ennesimo caso di “slop“, fake news creata con AI, spam di valore infimo gettata in pasto ai social per alimentare discussioni artificiali dove è difficile distinguere tra troll, bot e boccaloni.

Ed è l’ennesimo caso di un contenuto islamfobo attribuito al nuovo Premier Britannico, cui fa eco un simile concetto legato alla campagna elettorale francese.

I contenuti-bufala creati con AI vengono infatti messi al servizio dell’idea islamofoba che le vittorie delle formazioni progressiste siano dovute all’ingerenza del “califfato islamico” o altre non meglio precisate “forze islamiche” che si riuniscono per sconfiggere i “patrioti” che invece dovrebbero difendere in qualche moodo una purezza dell’Europa.

Ancora slop nel Regno Unito: la foto dei musulmani che pregano Keir Starmer creata con AI

La foto è, evidentemente, un falso palese.

Basta ad esempio guardare i colori dell’immagine, che fanno sembrare i personaggi ritratti delle bambole di plastica dalla strana illuminazione e cromaticità: tratto questo visto in creazioni simili.

Come nei casi già visti, mani e piedi dei personaggi in preghiera sono altresì presentate con visibili gradi di deformità, dovuti ai problemi dell’AI impiegata per la creazione: altresì alcuni personaggi sono acefali, privi di testa.

Lo stesso numero 10 di Downing Street è difforme dal reale: la AI impiegata per ricrearlo presenta difformità in elementi architettonici come la porta di ingresso e le finestre, “ridisegnati” e non fotografati.

