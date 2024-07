Anche questa foto del Primo Ministro Starmer in burka rosa è un caso di slop

Una foto virale del Primo Ministro Starmer in burka rosa è un caso di slop, ovvero il fenomeno per cui immagini create in AI vengono diffuse su social creando discussioni inquinate dove è impossibile distinguere il confine tra trolling, disinformazione e condivisione.

A pochi momenti dalla vittoria del premier laburista Keir Starme un contenuto con AI è tornato dalle nebbie elettorali: una sua foto in una sorta di simil-burka rosa descritta come “un futuro islamico per il Regno Unito”

Il contenuto appare infatti ininterrottamente da febbraio, con contenuti visibilmente trolleschi che descrivono “un personaggio del mainstream” e invocano la “normalizzazione dell’islamofobia”.

Ovviamente ogni possibile analisi sulla foto conferma la sua natura di generazione con AI, e empiricamente ci è dato riscontrare gli sfondi sfocati e i personaggi sullo sfondo con tratti alterati, come la donna il cui viso sembra fondersi allo scialle islamico che indossa.

I contenuti fanno parte del filone che abbiamo già incontrato e studiato, quello per cui nell’agone elettorale entrano spesso contenuti assolutamente fake legati a temi caldi come l’immigrazione e l’Europa.

In questo caso è evidente il tentativo sia di ridicolizzare il Primo Ministro che tentare di “normalizzare l’islamofobia”, sfacciatamente sdoganando la teoria del complotto della “sostituzione etnica”, teoria che prevede normalizzare ogni forma di xenofobia per mantenere una presunta “purezza razziale dei popoli” invocando un falso piano delle elite mondiali per creare un “meticciato senza identità”.

