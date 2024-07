Ci segnalano i nostri contatti un post su X descritto come il Califfato Islamico che festeggia la sconfitta della Le Pen. Un video con dei personaggi che agitano bandiere algerine a Parigi, che insinua come la sconfitta dell’alleanza con la Le Pen sia quantomeno connessa alla “sconfitta dei patrioti” contro non meglio precisate forze islamiche.

Si tratta di contenuto mistificato che diffonde un messaggio del tutto sviato.

Il post del Califfato Islamico che festeggia la sconfitta della Le Pen è un falso

Abbiamo già visto recentemente come una delle fake news tipiche relative all’ambiente politico vede i partiti conservatori osteggiati “dall’Islam” e vede in ogni vittoria riscontrata da personalità di sinistra o centrosinistra come Keir Starmer la mano del “pericolo islamico”.

In questo caso un video del 2019 viene spacciato come manifestazioni di piazza del “Califfato Islamico”. In realtà era una protesta della comunità Algerina in Francia contro Abdelaziz Bouteflika, allora presidente Algerino che in una manovra ritenuta dalla popolazione una negazione del processo democratico si era ininterrottamente candidato per venti anni, dal 1999 al 2019, alle elezioni presidenziali presentandosi così all’appuntamento col suo quinto mandato senza mai cedere il potere, complici norme che rimuovevano il limite ai mandati e limiti su movimenti politici indipendenti.

Proprio a seguito delle manifestazioni di piazza Bouteflika decise di abbandonare la vita politica dimettendosi e ritirandosi dalla campagna elettorale che avrebbe dovuto essere la quinta della sua carriera.

Il video esiste dunque, ma non si tratta di festeggiamenti relativi alle elezioni francesi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.