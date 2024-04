Il “panico totale a Israele” a causa dell’Iran era un video di tifosi argentini: questo il resoconto dell’analisi di un video che ci è stato sottoposto, proveniente da un account X “Spunta Blu” che si dichiara specializzato in analisi di guerra.

Abbiamo visto più volte come nell’attuale ecosistema di X spunta blu ha cessato di essere garanzia di verifica delle fonti: questo caso non fa eccezione alcuna.

Il “panico totale a Israele” a causa dell’Iran era un video di fan argentini

Nella narrazione, visibilmente di parte, dell’account, il video dovrebbe raffigurare il popolo Isrealieano nel panico per l’attacco Iraniano, non senza un certo compiacimento per la “vittoria” di una parte sull’altra.

Vittoria inventata: il video ritrae un gruppo di fan argentini del cantante Louis Tomlinson, frontman della boyband One Direction e attualmente cantante solista e celebrità televisivo, durante una sua presenza a Buenos Aires.

Il video ritrae un drappello di suoi fan in preda all’evidente eccitazione per poter incontrare il proprio mito di persona accalcarsi al Four Seasons Hotel di Buenos Aires, dato riscontrabile esaminando una mappa della città e verificando sulla stampa locale la presenza di Tomlison in zona.

Si tratta dell’ennesimo caso del fenomeno che già abbiamo visto di video scollegati reinventati per viralizzare una fake news.

