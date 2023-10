Il non caso di “Questo libro non parla di sesso” alla COOP

Questo articolo parla di un non caso relativo a “Questo libro non parla di sesso” alla COOP, e contiene una preghiera. Se avete questioni morali da affrontare, non venite a chiederci. Fate un po’ quello che vi pare, perché se il problema non esiste consumate il nostro tempo e le nostre risorse che vi forniamo gratuitamente per aiutarvi e non per discettare amabilmente di non casi.

Il non caso del giorno è una petizione contro “un libro scandaloso che parla di sesso ai bambini” con immagini di “transgender” e cose simili, oggetto di un boicottaggio di 32 persone in Texas su 62 che ne parlavano.

Trentadue texani su trenta milioni circa è grossomodo una goccia nel mare

Il libro di cui parliamo, venduto non solo “alla COOP” ma su Amazon, IBS e presso l’associazione TLON è sostanzialmente un libercolo per maggiori di anni 14 che parla di

“relazioni, l’amicizia, la sessualità, il corpo, il sesso sicuro, la gelosia, il rifiuto… Con un linguaggio inclusivo e irriverente”

Meglio parlarne prima a 14 anni che finire a 15 a farsi denunciare per averci chiesto “il video dello stupro che gira su Telegram” perché non hai trovato un accidente di adulto a dirti che “l’amore è un sentimento troppo alto/per essere consumato assai brutale sull’asfalto“, che no significa no e che, sorpresa delle sorprese, al mondo esistono anche gli omosessuali.

Del resto non parliamo degli ultimi pervertiti del pianeta, ma di Erika Moen e Matthew Nolan, fumettisti e cartoonisti a tempo pieno, autori della web serie a fumetti Oh Joy Sex Toy, riconosciuta tra i migliori fumetti sul sesso da Verge, Sexual Alpha e Kinkly, finalista agli Harvey Awards.

Non vediamo francamente il problema che ci rappresentate, e vi invitiamo a non rappresentarcelo ulteriormente.

Anche perché firmare petizioni online non ha alcun valore coercitivo o legale e anzi, apre la pista a problemi che il nostro Garante Privacy ha già avuto modo di esaminare.

Poi, per carità, ognuno pensi quello che vuole: non saremo noi certo a dirvi cosa fare, a parte il fatto che forse non c’è niente da fare.

