Il misterioso (e fake) caso dei libri per la scuola primaria con ermafroditi

Ci segnalano i nostri contatti un pluricondiviso X (ex “tweet”) che parla di libri della scuola primaria con ermafroditi. A vedere l’immagine qualcosa ci è venuto in mente, un vecchio articolo che avevamo già scritto è che dimostra che quel messaggio veicola un messaggio inveritiero e sviato.

Se avevamo già indicato, con tanto di dati di vendita, che quell’immagine è tratta da un libro vietato ai minori di anni 14 diventa lapalissiano e impossibile che sia mai anche solo entrato per sbaglio nella libreria di una scuola primaria, aperta cioè ai bambini di età compresa tra gli anni 5 e 11, fatto notorio.

Il misterioso (e falso) caso dei libri per la scuola primaria con ermafroditi

Se peraltro ha senso che in un testo rivolto a ragazzi di età superiore agli anni 14, come abbiamo già detto in passato, si parli di cose come il consenso e l’esistenza di persone come gli omosessuali e i transgender, che non sono alieni provenienti dal pianeta Bisesso della Galassia Transylvania assieme al dottor Frank’n Furter del film “Rocky Horror Picture Show” per invadere la Terra, se è meglio che un adolescente impari che esiste una cosa chiamata consenso che non che finisca al gabbio dopo aver avuto l’ardire di chiederci su quale gruppo Telegram si possono trovare video di stupri, non ha senso ipotizzare che un libro rivolto agli adolescenti venga usato dove adolescenti non vi sono.

Infatti, a voler proprio esaminare la catena di messaggi pluricondivisa, scopriamo che alla richiesta di indicare in quale scuola si sarebbe consumato il fatto e di che libro si sta parlando, nessuno dei condivisori è in grado di fornire una risposta, alcuni spingendosi a dichiarare di non voler nominare espressamente autori e casa editrice allo scopo di evitare dissidi.

Offriamo noi: si tratta del libro “Questo libro non parla di sesso” di Erika Moen (Autore), Matthew Nolan (Autore), Greta Tosoni (a cura di), Maria Teresa Sirna (Traduttore), edito in Italia dall’Editore Sonda (su questo link i contatti), del quale raccomandiamo l’acquisto nella fascia di età indicata, nei link per l’acquisto riportati nel precedente e linkato articolo.



Conclusione

Possiamo escludere l’esistenza di un libro rivolto agli scolaretti delle scuole primarie che parla di ermafroditi: si parla del libro “Questo libro non parla di sesso” di Erika Moen, testo di educazione sessuale, sentimentale e affettiva rivolto ad un pubblico adolescente.

