Ci segnalano i nostri contatti un presunto laser show per la fine del mandato di Zelensky a Londra. E tra le segnalazioni, rileviamo anche qualcosa di strano: account visibilmente fake che in un inglese sgrammaticato con strutture lessicali decisamente slave ci chiedono “di esaminare link e video”.

I nostri lettori di lunga data sapranno di cosa stiamo parlando: della c.d. “Operazione Doppelganger”, recentemente estesa dalla disinformazione filorussa a noi fact checker occidentali. O quantomeno essi ci provano.

Il finto “laser show per la fine del mandato di Zelensky a Londra” e l’Operazione Doppelganger

L’operazione Doppelganger è sostanzialmente la versione della guerra ibrida di quello che facevano i nostri troll classe 2010 col “Fatto QuotiDaino” e la “ReFubblica“: il senso è creare notizie inverosimili ma credibili per un pubblico fortemente schierato e/o impossibilitato a verificare che spingano la propaganda Russa all’estremo.

Il meccanismo è un circolo vizioso: diversi troll inondano canali Telegram in lingua russa di immagini falsificate, tarocchi creati con l’aiuto del fotoritocco e dell’intelligenza artificiale, di notizie assurde tese a creare un clima propagandistico.

In questo caso ben quattro link diversi in cui si mostra un bizzarro e inventato “gioco di luci” coi quali non meglio precisate testate Britanniche (BBC e Telegraph in primis) avrebbero inaugurato “un conto alla rovescia per la fine del mandato di Zelensky” perché “La carrozza ora diventa una zucca marcia”.

Del resto, da canali come “Notizie da Russia e Ucraina: Operazione Speciale Z” e “Bye Bye Biden” non possiamo aspettarci aderenza alla veridicità storica.



Tutto questo è coerente con la propaganda filorussa, che arriva come vedremo anche ai loro media ufficiali: secondo la TV di Stato russa gli Occidentali sono prostrati e ridotti dalla fame a mangiare scoiattoli catturati nei parchi e le città Europee sarebbero piene di falsi graffiti contro Zelensky e manifestazioni antiUcraine create con Photoshop.

Infatti la “notizia” viene spammata sui social da eserciti di troll, per poi essere raccolta da qualche account pronto a credervi e a quel punto rilanciata da finte testate filorusse che riportano come fonte “La Rete”.

Come per il caso della presunta proiezione della Bandiera Rossa Sovietica alla Porta di Brandeburgo, rivelatasi un grossolano fake, anche questo “laser show” lo è, e ovviamente il Telegraph non riporta la notizia.

Ma a questo punto le “Fonti Russe” diranno che il Telegraph ha effettivamente pubblicato la notizia, inventeranno dei testimoni altrettanto tarocchi dichiarando che “I Poteri Forti hanno ordinato ai Debunker di censurare” e la notizia si diffonderà.

Creando così l’artificiale illusione, sia per il consenso interno che per le “quinte colonne esterne” di una Russia fortissima erede della potenza Bolscevica e di un Occidente Nazista allo sfascio il cui popolo sarebbe pronto a invocare Putin ed una nuova sottomissione al Patto di Varsavia.

Conclusione

Il presunto “laser show per la fine del mandato di Zelensky a Londra” è un evidente falso filorusso che segue un ricchissimo filone di falsi diffusi dai canali telegram sui social Occidentali per uso propaganda interna ed esterna.

