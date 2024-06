Inusuali meme su Giorgia Meloni al G7 con Rishi Sunak: il motivo della sua espressione

I meme su Giorgia Meloni in queste ore hanno fatto perdere di vista il contesto di uno scatto iconico, al punto che solo una piccolissima percentuale di utenti si sta chiedendo quale sia il virgolettato al G7 che abbia innescato una reazione così appariscente e, per molti, non idonea alla situazione. E così, se da un lato occorre ricordare che in ambito politico probabilmente erano anni che non si andava incontro ad un tale volume di immagini modificate e ricondivise sui social, al contempo è altrettanto giusto contestualizzare i fatti.

Non si placano i meme su Giorgia Meloni al G7: cosa sappiamo sul motivo della sua espressione

Andando oltre i soliti meme su Giorgia Meloni al G7, infatti, potremmo dire che probabilmente è dai tempi di Salvini da Floris che non assistevamo ad un fatto politico così virale, in relazione alla domanda relativa che il leader della Lega in quel caso fece al conduttore sull’opportunità di utilizzare o meno la mascherina in luogo pubblico. Dopo altri approfondimenti che hanno investito in modo più o meno diretto la stessa Giorgia Meloni, come si nota dal nostro archivio, tocca dunque parlare nuovamente di lei.

Secondo le informazioni raccolte in queste ore, dietro i meme su Giorgia Meloni al G7 non ci sarebbero uscite clamorose da parte del premier britannico Rishi Sunak. Come riporta The Independent, infatti, si è trattato solo di convenevoli tra i due leader politici. Magari una battuta da parte del leader politico inglese, visto che anche all’estero le letture dei labiali pare non abbiano fatto emergere riscontri degni di nota.

Insomma, ci sta l’ironia del web dietro i meme su Giorgia Meloni al G7, ma se vi state affannando per andare alla ricerca di particolari significati o di un virgolettato su Rishi Sunak, evidentemente state perdendo il vostro tempo da alcune ore a questa parte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.