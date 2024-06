Citano subito il vaccino per Matija Sarkic morto: tra causa morte del portiere e finta malattia

Era tutto facilmente prevedibile, ma ora abbiamo la certezza che il popolo NoVax sia propenso a citare immediatamente il vaccino concepito per il Covid, parlando di Matija Sarkic morto. La notizia del giorno, ufficializzata nella mattinata di sabato, ci rimanda infatti al tragico annuncio di un club di calcio inglese, vale a dire il Millwall, che ha reso nota la scomparsa di un suo tesserato ad appena 26 anni. Una notizia devastante, che, in assenza di maggiori dettagli, vede alcuni utenti sbilanciarsi già su causa morte del portiere e finta malattia.

Menzionato immediatamenteil vaccino per Matija Sarkic morto: chiariamoci tra causa morte del portiere e fantomatica malattia

Del resto, abbiamo già notato poche settimane fa, subito dopo il ritiro dal mercato del vaccino prodotto da AstraZeneca, come ci sia ancora la tendenza ad emettere sentenze, basandosi solo sul titolo di determinate notizie. Un vizio che, purtroppo, parte degli italiani proprio non riesce a mettersi alle spalle. Nonostante il comunicato ufficiale non ci dica molto, mentre alcuni addetti ai lavori autorevoli si limitino a parlare di un malore improvviso dietro la triste notizia di questo sabato, abbiamo chi si sbilancia.

Una tendenza intramontabile, da parte di coloro che hanno bisogno costantemente di rafforzare le proprie tesi su tematiche delicate. E così, nemmeno un’ora dopo il comunicato del Millwall, troviamo immediati dibattiti sui social alimentati come sempre dai NoVax. Allo stato attuale, in assenza di prove certe persino sulla somministrazione per il ragazzo, non ha alcun senso menzionare il vaccino per Matija Sarkic morto.

Come accennato poco fa, si hanno notizie frammentarie tra causa morte del portiere e finta malattia, anche perché il portiere era sceso in campo pochi giorni fa nell’amichelvole tra Belgio e Montenegro. Limitiamoci a portare rispetto verso la sua famiglia, dopo aver appreso l’annuncio su Matija Sarkic morto. Qualora dovessero emergere ulteriori dettagli, li renderemo noti. Senza la “censura” tirata in ballo da alcuni in circostanze simili.

