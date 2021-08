Il Comune di Bugliano non richiederà il green pass, ma è una presa in giro per i NoVax

Sta facendo rumore, in queste ore, la decisione del Comune di Bugliano, che avrebbe deciso di ignorare le disposizioni governative a proposito del green pass. Una sorta di ribellione che ha strappato tantissimi consensi sui social tra i NoVax e soprattutto coloro che si oppongono alla certificazione verde, in vista dell’entrata in vigore della tanto discussa norma a partire dal prossimo fine settimana. Tutto molto interessante, se non ci fosse un dettaglio non proprio irrilevante.

La trollata del Comune di Bugliano che non richiede il green pass

Il post che notate all’interno dell’immagine ad inizio articolo, infatti, si riferisce all’annuncio fatto dall’admin di un gruppo Facebook frequentato da persone contrare al green pass. Sembra trattarsi di una svolta per queste persone, considerando il fatto che il Comune di Bugliano potrebbe diventare il primo di una lunga lista. Alleati non più tra i cittadini privati, ma anche a livello istituzionale, con tutto quello che comporta una scelta del genere da parte del sindaco di turno.

Peccato che il Comune di Bugliano non esista e che i suoi profili social siano nelle mani di un troll. Vale a dire di qualcuno che ama prendere in giro coloro che tendono a credere ai vari contenuti diffusi sui social. Senza procedere con le opportune verifiche. Del resto, quello riportato oggi è un caso emblematico sotto questo punto di vista e la dice lunga sul modo in cui parte della popolazione italiana tenda ad approcciare tematiche simili. Un caso curioso su Bugliano, di recente, ha investito indirettamente anche Barillari.

Morale della favola? Il Comune di Bugliano, in provincia di Pisa, è inesistente. Per questa ragione, l’annuncio relativo alla decisione di non richiedere il green pass, per accedere a determinate attività e strutture nei prossimi giorni non ha alcuna valenza. Meglio che si sappia, prima che lo screenshot in questione raggiunga livelli di diffusione eccessivi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.