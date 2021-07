Barillari denuncia Draghi, ma sceglie l’avvocato che se la prese con il Comune di Bugliano

Davvero singolare la scelta di Davide Barillari, esponente politico controverso da sempre noto per le sue idee NoVax, considerando il fatto che abbia dato mandato allo studio legale Polacco di denunciare Draghi per le parole pronunciate durante la conferenza stampa di giovedì. Non è la prima volta che fa parlare di sé, come molti ricorderanno a margine del caso Eriksen di qualche settimana fa, ma qui si coinvolge anche il Comune di Bugliano e non potevamo negarvi questo approfondimento.

Cosa lega Barillari, Draghi ed il Comune di Bugliano

Nello specifico, Barilari ha annunciato su Twitter la volontà di denunciare Draghi, puntando su alcuni passaggi dell’ultima conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio. Il consigliere regionale del Lazio, a quanto pare, non ha mandato giù queste parole: “L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini e contagi”. Assunti che ovviamente cozzano con gli slogan portati avanti da Barillari coi NoVax che lo seguono.

Fermo restando che Barillari può agire come crede, anche nei confronti di Draghi, la notizia ha fatto rumore anche per un altro motivo. Lo studio legale al quale si è rivolto il consigliere è Polacco & Partners di Roma. E qui il richiamo storico è inevitabile, in quanto poco prima delle ultime festività natalizie, l’avvocato Polacco è diventa celebre sui social per il suo attacco al Comune di Bugliano. Inesistente ed associato ad una pagina Facebook che ama trollare quelli che nel gergo social vengono definiti analfabeti funzionali.

Anche in questo caso potrete collegarvi a Twitter per approfondire la questione. Il video che trovate a fine articolo, infatti, ci mostra il momento in cui l’avvocato Polacco, destinato a difendere Barillari che denuncia Draghi, si scaglia contro un’ordinanza del Comune di Bugliano da lui ritenuta non adeguata. Momenti indimenticabili.

