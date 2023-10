Ignoriamo Seismic Waves CARD e foto dei combattimenti negli insediamenti ebraici su WhatsApp

Ci sono pervenute diverse segnalazioni, tra ieri sera e questa mattina, a proposito di una minaccia che a quanto pare si chiama “Seismic Waves CARD“. Sostanzialmente, la fonte di questa catena afferma che nei prossimi giorni caricheranno quelle che apparentemente sono le foto dei combattimenti negli insediamenti ebraici, con un contenuto destinato a girare su WhatsApp in merito alla guerra in corso nei pressi della striscia di Gaza tra israeliani e palestinesi. Il solito allarmismo infondato.

Come riconoscere la catena Seismic Waves CARD e foto dei combattimenti negli insediamenti ebraici su WhatsApp

Come facciamo a sapere che si tratti di una bufala? In passato, anche sul nostro sito, ci siamo già imbattuti in una catena che menzionava proprio “Seismic Waves CARD”. In quel caso, si vociferava che le immagini fossero associate in qualche modo al terremoto in Marocco. Il fatto stesso che in quella circostanza venne dimostrata l’infondatezza del testo virale, induce anche oggi il nostro team ad adottare il medesimo approccio. Inviatiamo ugualmente alla prudenza a proposito delle presunte foto dei combattimenti negli insediamenti ebraici su WhatsApp, ma questo non evita il tag bufala.

Quali sono le dritte per riconoscere la catena su Seismic Waves CARD e foto dei combattimenti negli insediamenti ebraici su WhatsApp? Il messaggio virale è così strutturato: “Caricheranno le foto dei combattimenti negli insediamenti ebraici su WhatsApp Il file si chiama Seismic Waves CARD. Non aprirlo, hackererà il tuo telefono in 10 secondi e non potrà essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ne hanno parlato in TV. Anche da noi parte un attacco Cyber da tutte le direzioni. Questo è reale. Fate attenzione“.

Ad oggi, noi non possiamo fare altro che ribadire il solito concetto. Solito falso allarme al 99%, al punto da invitare tutti ad ignorare eventuali avvisi riguardanti il file “Seismic Waves CARD” e foto dei combattimenti negli insediamenti ebraici su WhatsApp.

