Zero rischi con bufala Seismic Waves CARD su WhatsApp e terremoto in Marocco: nessun virus

Vi dovevamo un aggiornamento a proposito della catena che cita la “Seismic Waves CARD”, in merito ad un messaggio WhatsApp che lancia l’allarme su un virus in circolazione. La minaccia sarebbe in grado di hackerare i nostri smartphone semplicemente scaricando un file relativo alle foto del terremoto in Marocco. Necessario tornare sull’argomento, dunque, dopo il primo pezzo di ieri. Già, perché se da un lato confermiamo che si tratti di una notizia del tutto falsa, dopo aver interpellato in mattinata esponenti della Polizia Postale, al contempo abbiamo ottenuto qualche informazione extra.

Prove inconfutabili sulla bufala riguardante Seismic Waves CARD ed il terremoto in Marocco su WhatsApp

Per farvela breve, la storia della Seismic Waves CARD, anche se dovesse farci registrare nuovi creduloni, non rappresenterà una minaccia per il pubblico. Ci siete cascati e l’avete condivisa? Pazienza. Avete fatto solo la figura di coloro che alimentano bufale senza approfondire determinati argomenti. A differenza di quello che accade con altre catene che prendono piede su WhatsApp, non avete carte di credito o più in generale sicurezza digitale a rischio.

Ieri ne eravamo quasi certi, oggi siamo sicuri al 100%, grazie appunto alle fonti della Polizia Postale in grado di garantirci che il messaggio virale sulla Seismic Waves Card non contenga link o rimandi esterni. Il messaggio afferma che verrà inviato un file chiamato “Seismic Waves Card” che tenterà di hackerare il tuo telefono e rubare le tue informazioni.

Non è un caso che neppure i fact-checker di Snopes abbiano trovato prove di alcuna truffa del genere che circola sui social media. Dunque, tutto lascia credere che si tratti di una notizia falsa. E tale va considerata. Tutto ruota attorno ad un blocco di testo copiato e incollato su Internet per ingannare gli altri e provocare una reazione. Il messaggio su utilizza il terremoto in Marocco e la paura di essere truffati per indurre gli utenti a condividere la catena su Seismic Waves CARD.

