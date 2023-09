Fantasiosa Seismic Waves CARD su WhatsApp con foto del terremoto in Marocco

Diversi utenti ci hanno segnalato l’ormai celebre catena “Seismic Waves CARD”, che a quanto pare circola soprattutto su WhatsApp oggi 12 settembre. Si tratta di un messaggio virale, con il quale il mittente prova a metterci in guardia sul fatto che all’interno dell’app sarebbe in diffusione un fantomatico file con foto del terremoto in Marocco. In realtà, secondo il messaggio, alla base di tutto ci sarebbe un virus tramite il quale alcuni malintenzionati sarebbero pronti ad hackerare il nostro smartphone.

Del tutto inventata la catena Seismic Waves CARD su WhatsApp con foto del terremoto in Marocco

Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che la storia della Seismic Waves CARD su WhatsApp con foto del terremoto in Marocco rappresenti in tutto e per tutto una bufala. Non una truffa, visto che nessuno dovrebbe richiedervi dei soldi, ma semplicemente una notizia falsa. Stando alle analisi del caso, come avvenuto in passato con messaggi simili (vedere per credere “India lo sta facendo” o “Argentina lo sta facendo”), siamo al cospetto di uno scherzo che crea allarmismo inutile. Fermo restando che tutto parte da un’asserzione falsa.

Oggi come allora, stando anche al pezzo che abbiamo pubblicato a suo tempo, occorre parlare di bufala, fermo restando che la catena virale non sembra veicolare link o minacce di altro tipo che possono in qualche modo intaccare la nostra sicurezza digitale. Come riconoscere la bufala? Secondo le segnalazioni che ci sono pervenute questo martedì, il messaggio si presenta come riportato qui di seguito:

“Caricheranno alcune foto del terremoto in Marocco su WhatsApp. Il file si chiama Seismic Waves CARD, non apritelo e non vederlo, vi hackererà il telefono in 10 secondi e non potrà essere fermato in alcun modo. Condividi le informazioni con la tua famiglia e i tuoi amici. NON APRIRLO. Lo hanno detto anche in televisione“.

No, non ne hanno parlato in televisione. Soprattutto, non ci sono riscontri dalla Polizia Postale in merito alla catena “Seismic Waves CARD” su WhatsApp con foto del terremoto in Marocco-

