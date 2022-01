Su WhatsApp il file “India sta facendo” che formatta gli smartphone: bufala su hacker e video

Circola nuovamente sui social network la bufala secondo cui un fantomatico hacker, tramite apposito video, avrebbe messo in circolazione un virus sfruttando il file “India sta facendo“. Una vera e propria fake news che sul nostro sito abbiamo preso in esame in svariate circostanze negli anni scorsi. L’ultimo check a tema della nostra redazione risale allo scorso mese di febbraio. Già in quel frangente si era trattato di un repost, visto che in tante circostanze era venuto a galla questo allarme falso. In alcuni casi, tirando in ballo anche l’Argentina.

Ignorate l’avviso WhatsApp sul file “India sta facendo”: fake news su hacker e video

Come si manifesta davanti ai nostri occhi la fake news riguardante WhatsApp ed il file “India sta facendo” che formatta gli smartphone? Si tratta di una catena allarmista, che gravita attorno alla bufala inerente l’opera di un hacker e relativo video in circolazione. Per farvela breve, un messaggio virale ritiene che un video chiamato “India sta facendo” hackererà il tuo telefono in 10 secondi. Con tanto di avviso che sarebbe stato diffuso addirittura dai TG, tanto per rendere più “squillante” l’intera faccenda.

Come accennato, si tratta di un messaggio che sta circolando nuovamente su WhatsApp e altre piattaforme legate al mondo dei social media. Nessun video del genere è stato condiviso o trovato sul web, come più volte affermato anche dalle autorità che si occupano di queste vicende. Dunque, è evidente che il messaggio sia in tutto e per tutto una bufala. Ne parlano anche all’estero.

Scendendo maggiormente in dettagli, si scopre che su Facebook stiano circolando diverse versioni dello stesso messaggio. Il testo, ad esempio, si focalizza come accennato sull’Argentina, o in alternativa sul Pakistan, o la Cina. La fonte ritiene che un hacker abbia iniziato a far circolare un video sull’appiattimento della curva COVID-19 e, se aperto, il file può hackerare il telefono. Nel caso odierno, parliamo proprio di “India sta facendo” su WhatsApp.

