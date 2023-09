Ignorate il finto SMS del Dottor Roberto Somma con il numero 899707010

Anche oggi 6 settembre bisogna fare molta attenzione ad un finto SMS, che in questo specifico frangente richiama il fantomatico Dottor Roberto Somma. Premesso che dalle nostre ricerche non risultano medici con questo nome, è importante evidenziare che anche nel caso in cui esistesse, non vi invierebbe mai un messaggio testuale, invitandovi a richiamare il numero 899707010 per una comunicazione importante. A conti fatti, si tratta della medesima truffa che cita il Dottor Valente, da noi trattata pochi giorni fa con un altro pezzo.

Occorre cestinare il finto SMS del Dottor Roberto Somma con il numero 899707010

Come si materializza la truffa? Ribandendo che l’eventuale autenticità di una figura come il Dottor Roberto Somma non possa essere minimamente accostata al messaggio, in quanto questa persona sarebbe nel caso del tutto inconsapevole che qualcuno stia sfruttando il suo nome per altri fini, i concetti sono molto chiari. Richiamando il numero in questione, è altamente probabile che vi ritroviate con il credito della SIM prosciugato. O peggio ancora con un abbonamento sottoscritto, pur non avendolo mai desiderato.

Si tratta di una pratica non nuovissima, ma che negli anni successivi alla pandemia da Covid, evidentemente riesce ancora a mietere vittime. Soprattutto tra i più anziani, che potrebbero riconoscere in un SMS del genere l’origine di un importante avvertimento sul tema salute. Del resto, nel 2020 le vite di tutti sono cambiate e facendo leva su questi ricordi, appare chiaro che parte del pubblico tenda ancora a credere ad input simili.

A prescindere dal modo in cui si attivi il processo mentale della vittima di una truffa simile, oggi 6 settembre è fondamentale evidenziare come un medico non vi manderà mai una comunicazione urgente in queste modalità. Insomma, è importante cancellare SMS come quelli che citano il Dottor Roberto Somma senza pensarci su due volte, evitando nel modo più assoluto di richimare il numero 899707010.

