Cancellate l’SMS dal Dottor Roberto Valente: il medico conferma la truffa

Ci sono numerose segnalazioni, in questi giorni, in merito ad un fantomatico SMS dal Dottor Roberto Valente. Un invito a contattare un numero, in modo da prendere atto della comunicazione ufficiale che sarebbe stata diffusa dal dottore. Di recente, però, abbiamo appres che sia stato il medico stesso a confermare la truffa, al punto che oggi 1 settembre anche noi invitiamo tutti gli utenti ad ignorare nel modo più assoluto l’eventuale SMS giunto alla vostra utenza.

State alla larga dal finto SMS dal Dottor Roberto Valente: il medico stesso ha confermato la truffa

Una storia che cicorda molto quella trattata nei giorni scorsi, a proposito del presunto messaggio da Trade Republic, come vi abbiamo prontamente riportato. Per quale motivo possiamo affermare senza dubbio alcuno che sia necessario cancellare l’SMS dal Dottor Roberto Valente, qualora dovesse arrivare anche al vostro numero? C’è la certezza totale sul nuovo caso di phishing, dopo che il medico ha conferma la truffa tramite una sorta di popup.

Non è un caso che, provando ad accedere al sito ufficiale del medico, ci si imbatta in un altro messaggio che mira proprio a proteggere gli utenti dalla catena che sta circolando di recente qui in Italia. Ecco quanto annunciato dal diretto interessato: “Attenzione! Ci hanno segnalato messaggi SMS inviati da un falso “DOTT. Roberto Valente” che invitano a chiamare un numero pagamento (899***). Vi invitiamo a non farlo e a cancellare l’sms perché si tratta di un tentativo frode. Il Dr. Roberto Valente non contatterà mai persone che non siano già suoi pazienti”.

Come sempre, fate molta attenzione ai messaggi che vi invitano a compiere un’azione, come richiamare un numero stando alle segnalazioni odierne sul finto SMS dal Dottor Roberto Vitale. Probabile che, una volta creduta a questa storia, ci si ritrovi con il credito della propria SIM prosciugato.

