Occorre fare molta attenzione ai treni garantiti da Trenitalia in vista dello sciopero del 13 luglio, considerando il fatto che siamo al cospetto di una delle agitazioni più delicati ed importanti del 2023. Una vicenda che, pur assicurando ai viaggiatori alcuni servizi minimi, necessariamente finirà per creare dei disagi. Indipendentemente dal fatto che vi troviate al nord, al sud o al centro, dunque, preparatevi a 24 ore che saranno caratterizzate da tanti problemi per i pendolari.

Un approfondimento sui treni garantiti da Trenitalia verso lo sciopero del 13 luglio

In passato ci siamo già soffermati sul tema scioperi, come si può constatare con alcuni articoli da noi pubblicati, mentre oggi occorre comprendere come andranno le cose nelle prossime ore su tutto il territorio nazionale. Fatte queste premesse, occorre distinguere due discorsi analizzando più da vicino i treni garantiti da Trenitalia in vista dello sciopero del 13 luglio, considerando il fatto che verrà adottato un approccio differente a seconda delle percorrenze.

Per quanto riguarda i regionali, i treni garantiti da Trenitalia per lo sciopero del 13 luglio coinvolgono i servizi essenziali ai quali nessuna agitazione può sottrarsi. Tradotto, questo vuol dire che non ci saranno problemi, come in qualsiasi giorno feriale, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Insomma, probabili resse e mezzi pieni, ma andare in ufficio e tornare a casa dovrebbe essere possibile più o meno per tutti, anche in una giornata particolare come quella di giovedì.

Per quanto concerne quelli a lunga percorrenza, abbiamo una lista ufficiale sul sito aziendale, tramite la quale capiremo quali siano i treni garantiti da Trenitalia e quali, al contempo, rischiano seriamente di saltare in occasione dello sciopero previsto domani 13 luglio. Staremo a vedere se nel corso del pomeriggio verranno a galla ulteriori indicazioni per i viaggiatori che sono già consapevoli di dover affrontare una giornata di passione in Italia.

