Rientra in parte lo sciopero benzinai e camionisti di domani 14 marzo: le ultime notizie

Ci sono importanti aggiornamenti che dobbiamo prendere in esame questa domenica, a proposito del doppio possibile sciopero benzinai e camionisti in programma da domani 14 marzo. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, infatti, alcune catene Facebook e WhatsApp hanno ingigantito notevolmente la cosa, con risultati disastrosi. Nel fine settimana, infatti, sono diventate virali le foto scattate all’interno dei supermercati, con gli scaffali totalmente vuoti. Un vero e proprio isterismo di massa, che abbiamo provato a placare già da venerdì sul nostro sito.

Le ultime notizie di oggi sullo sciopero benzinai e camionisti di domani 14 marzo

Facciamo il punto della situazione, senza lasciare nulla al caso. Partiamo proprio dallo sciopero benzinai, in quanto dovrebbe essere confermata la sospensione del servizio in modalità self service per alcuni distributori sul territorio nella fascia notturna. Abbiamo effettuato ulteriori verifiche in mattinata e, allo stato attuale, non abbiamo ancora la lista ufficiale delle stazioni che hanno deciso di aderire all’agitazione. Allo stesso tempo, non è la fascia oraria durante la quale non sarà possibile rifornirsi. Vi faremo sapere appena avremo ulteriori riscontri in merito.

Passando dallo sciopero benzinai a quello dei camionisti di domani 14 marzo, qui c’è una svolta. Come anticipato ieri, la Commissione di Garanzia ha bloccato l’agitazione in programma lunedì (a tempo indeterminato) per gli autotrasportatori. Manca, infatti, il preavviso di 25 giorni. TrasportoUnito non ci sta e ritiene che in un momento storico del genere non possano essere determinanti regolamenti considerati anacronistici.

La sostanza non cambia e le ultime notizie di oggi ci dicono che non avremo lo sciopero dei camionisti il 14 marzo. Attenzione, però, perché corre voce che alcuni lavoratori potrebbero decidere in autonomia di fermarsi. Diverso il discorso sul 19 marzo, visto che al momento è confermata l’agitazione di sabato scorso. Situazione da monitorare quella, al netto dei chiarimenti arrivati in queste ore a proposito del doppio sciopero benzinai e camionisti qui in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.