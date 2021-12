“I tamponi generano i positivi”: ma si tratta di errori statistici

I tamponi generano i positivi: questo è il tema di una condivisione novax/nopass che dimostra il curioso rapporto di entrambe le comunità coi tamponi.

Prima vituperato strumento per rubare le ghiandole pituitarie ai “guerrieri” e usarle per nefandi scopi, poi oggetto del desiderio per ottenere il desiderato Green Pass. Ed ora di nuovo vituperato strumento di odio con l’introduzione del Green Pass rafforzato a renderli inutili.

Partiamo da un punto: il reale rapporto dell’ISS lo troverete qui, e non inserisce alcun collegamento tra i due dati perché non esiste alcuna connessione logica.

L’insieme “tamponi”, prelevato asseritamente da un insieme di dati di ottobre comprende soggetti vaccinati e non vaccinati allo stesso modo, senza distinguere tra singole dosi, seconde dosi e nessuna dose.

L’insieme positivi distingue tra vaccinati e non vaccinati.

Citando il rapporto di dicembre

E’ noto che, quando le coperture vaccinali nella popolazione sono elevate , si verifica il cosiddetto “effetto paradosso” per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile, se non maggiore, tra vaccinati e non vaccinati, per via della progressiva diminuzione nel numero di questi ultimi.

Ne abbiamo già parlato ed anche più volte: il numero di novax in Italia è destinato a ridursi col tempo migrando tra i vaccinati.

Al momento oltre l’80% della popolazione vaccinabile ha almeno due dosi di vaccino, il che implica che, statisticamente parlando contando i malati negli ospedali, troveremo sempre meno novax perché sempre meno novax esistono in generale.

Ma contando sulla popolazione generale, scopriremo che, fonte il rapporto dell’ISS

Il vaccino risulta efficace nel ridurre i fattori di rischio. Ti ammali di meno, quando ti ammali sviluppi la malattia grave in un numero minore di situazioni, i decessi tra vaccinati e non vaccinati hanno una differenza enorme in favore dei vaccinati.

Quindi non basta dire “si ammalano anche i vaccinati” e non basta tirare fuori correlazioni tra dati che non ci sono.

